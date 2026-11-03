EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JD.com (ADR)
Ceconomy

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholengestern, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen