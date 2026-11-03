EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen

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Wettbewerb

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte.

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