EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen
dpa-AFX · Uhr
Wettbewerb
Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte.
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