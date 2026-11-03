Euro-Länder müssen EZB-Kandidaten für Lagarde-Nachfolge bis Freitag nominieren

03. Nov (Reuters) - ⁠Die Euro-Länder sollen bis Freitag ihre Kandidaten für die Nachfolge an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) benennen. Die Eurogruppe teilte am Dienstag weiter mit, dass die Finanzminister der Euro-Staaten die Nominierungen bei einem Treffen am 9. ‌November prüfen würde. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte vergangene Woche angekündigt, im Februar und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit ⁠zurückzutreten. Ihr ⁠Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt.

Die Französin Lagarde ist seit November 2019 Chefin der Zentralbank und sollte dies eigentlich bis Oktober 2027 noch bleiben. Gute Chancen für die Lagarde-Nachfolge werden dem Spanier Pablo Hernandez de Cos und dem ‌Niederländer Klaas Knot eingeräumt. Auch Bundesbankchef Joachim Nagel ‌könnte für diesen Posten infrage kommen. Seit Längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von Lagarde und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die ⁠Schweiz gegeben.

LAGARDE WILL IHRE MEINUNG KÜNFTIG FREI ÄUSSERN KÖNNEN

Die 70-jährige Lagarde ließ ‌jüngst durchblicken, dass ihr Rückzug auch ⁠im Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland steht. Sie wolle nicht länger neutral bleiben und wünsche mehr Freiheit bei der Äußerung ihrer Ansichten. Frankreich bereitet sich auf eine Präsidentschaftswahl ‌im kommenden Frühjahr vor, bei ⁠der die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le ⁠Pen als Favoritin gilt.

Lagardes Rückzug bietet den europäischen Staats- und Regierungschefs nun die Möglichkeit, noch vor der Wahl in Frankreich im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Zudem ebnet dies den Weg für eine Paketlösung, die auch nächstes Jahr frei werdende Führungsposten umfasst - so die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel und von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane aus Irland.

(Bericht von Bart Meijer, Mitarbeit und ⁠geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)