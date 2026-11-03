Evonik-CFO zu BASF: Evonik will Zukunft aus eigener Kraft gestalten

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠03. Nov (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat angesichts des Interesses des Konkurrenten BASF seine Stärken unterstrichen und setzt auf einen Kurs der Eigenständigkeit. "Evonik ist ‌groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker", sagte Finanzchef Michael ⁠Rauch am ⁠Dienstag in einer Video-Botschaft an die Beschäftigten. Der Konzerne wolle seine Zukunft gestalten können - "Aus eigener Kraft." Evonik könne "Wachstum sehr gut allein realisieren".

Wenn ein Unternehmen erfolgreich sei, gerate es ‌auf den Radarschirm von anderen ‌Unternehmen, sagte Rauch weiter. "Das Sondierungsangebot von BASF kam jedoch sehr überraschend für uns und zu einem ⁠wirklich merkwürdigen Zeitpunkt", fügte er hinzu: "Nämlich genau nachdem ‌wir melden mussten, dass ⁠unser langjähriger Vorstandschef Christian Kullmann krankheitsbedingt vorübergehend ausfallen wird." "Wir kämpfen hier weiter für Dich und die Stärke von Evonik", sagte ‌Rauch mit Blick ⁠auf Kullmann, den Interimschef ⁠Claus Rettig vertritt.

BASF hat Evonik ins Visier genommen, die Essener hatten zuletzt aber ein Übernahme-Angebot des größeren Konkurrenten von 24,00 Euro je Evonik-Aktie abgelehnt. Evonik hat seinerseits ein Auge auf den US-Konkurrenten Ashland geworfen.

Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).

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