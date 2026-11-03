Evonik will keinen Partner - "Wir sind stark und robust"

Düsseldorf, 03. Nov (Reuters) - Der ⁠Spezialchemiekonzern Evonik zeigt dem Branchenprimus BASF im Ringen um seine Übernahme die Zähne. "Wir sind stark und robust", betonte Evonik-Interimschef Claus Rettig am Dienstag nachdem der Essener Konzern im dritten Quartal operativen Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert hatte. "Evonik ist groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker", pflichtete ihm Finanzchef Michael Rauch bei. Evonik schaue sich zudem selbst nach Zukäufen um. Der Evonik-Vorstand hatte vergangene Woche das auf mehr als ‌elf Milliarden Euro aufgebesserte Übernahmeangebot des größeren Konkurrenten abgewiesen. Die Tür für Gespräche hatte Rettig einen Spalt offengelassen.

"Im Gegenwind fliegen Drachen am höchsten", sagte Rettig. Evonik schraubte im dritten Quartal den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro in die Höhe. ⁠Der Umsatz kletterte dank ⁠höherer Verkaufsmengen und Preise um 13 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Sondereffekte und Kosten für Sparprogramme sorgten unter dem Strich für einen Verlust von 53 Millionen Euro, nach einem Minus von 106 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Beim erst im Juni angehobenen Ausblick für 2026 zeigte sich der Vorstand zuversichtlicher: Er erwartet nun, beim bereinigten operativen Gewinn die obere Hälfte der Spanne zwischen zwei und 2,2 Milliarden Euro zu erreichen. BASF hatte im abgelaufenen Quartal ebenfalls von gestiegenen Preisen und einer höheren Nachfrage durch den Nahost-Konflikt profitiert. Unsicherheiten um Lieferunterbrechungen durch Probleme in der Straße ‌von Hormus sorgen für ein Nachfrageplus, Evonik hatte zuletzt von einer "Sonderkonjunktur" gesprochen. Finanzchef Rauch ‌geht davon aus, dass sich Evonik auch weiter gut schlägt: "Wir erwarten einen guten Start ins Jahr 2027", sagte er in einer Analystenkonferenz.

HÜRDE LANDTAGSWAHL - BASF MUSS SICH WOHL GEDULDEN

BASF hat Evonik ins Visier genommen, die Essener hatten zuletzt aber ein Übernahme-Angebot des Rivalen aus Ludwigshafen von 24,00 Euro je Evonik-Aktie abgelehnt. BASF-Chef ⁠Markus Kamieth wirbt für den Zusammenschluss als "starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb". Er hatte auch "umfangreiche Zusagen" für die Beschäftigten und Standorte von Evonik ‌angeboten.

Evonik-Interimschef Rettig setzt indes weiter auf eine Strategie der Eigenständigkeit. Er baut ⁠den Konzern um und will ihn damit auf mehr Wachstum und Gewinn trimmen. Einschließlich der bereits umgesetzten Sparprogramme könnte die Belegschaft von Evonik dadurch um insgesamt rund 10.000 Menschen schrumpfen. Der Verkaufsprozess für die Tochter Oxeno liege im Plan, in den kommenden Monaten solle ein Käufer präsentiert werden, betonte er. "Für den Verkauf von Syneqt, der Betreiberin der Chemieparks in Marl und Wesseling, ‌laufen die Vorbereitungen an", hieß es weiter. Durch den Umbau will Evonik die ⁠Rendite in die Höhe treiben - im Jahr 2029 soll ⁠die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) bei etwa elf Prozent liegen, bekräftigten die Essener. Dabei könnten auch Zukäufe helfen. Zu konkreten Zielen wollte sich Rettig aber nicht äußern - auch nicht zum US-Konkurrenten Ashland, auf den Evonik Insidern zufolge ein Auge geworfen hat.

Auch BASF tritt angesichts der strukturellen Probleme der Branche auf die Kostenbremse - und will mit der Evonik-Übernahme einen deutschen Chemieriesen formen. BASF verfügt über rund 95.000 Mitarbeiter. Die Essener beschäftigen weltweit etwa 31.000 Menschen, mehr als 11.000 davon in Nordrhein-Westfalen. In dem Bundesland stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an - eine Debatte um Arbeitsplätze in der Chemieindustrie käme der Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst höchst ungelegen. "Die Arbeitsplätze und die eigenständige Entwicklung des Unternehmens dürfen nicht in Frage gestellt werden", hatte die Landesregierung jüngst erklärt. Politik und Gewerkschaften haben großen Einfluss auf den größten Einzelaktionär Evoniks, ⁠die RAG-Stiftung. Insider vermuten, dass BASF vor der Landtagswahl bei Evonik kaum Fortschritte machen kann. Kamieth hatte gesagt, er erwarte den Vollzug einer möglichen Transaktion frühestens 2028.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)