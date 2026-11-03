Fernzüge im Oktober etwas pünktlicher

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind im Oktober im Vergleich zum Vormonat etwas pünktlicher gewesen. Die Pünktlichkeitsquote lag im Fernverkehr im vergangenen Monat bei 56,2 Prozent, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das waren knapp vier Prozentpunkte mehr als im September.

Dennoch bleibt die Bahn damit deutlich unter den eigenen Zielen. Bahnchefin Evelyn Palla hatte für das laufende Jahr ein Ziel von mindestens 60 Prozent ausgegeben. Davon ist der bundeseigene Konzern weiter deutlich entfernt.

Baustellen und Störungen belasten Pünktlichkeit

Weiterhin belasteten im Oktober laut Bahn viele Baustellen an Verkehrsknoten und auf Hauptrouten die Pünktlichkeit. Dazu sei eine hohe Zahl von Anlagenstörungen gekommen.

Als verspätet gilt ein Zug bei der Bahn ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt. Sie fließen dafür in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein.

Diese gibt an, wie groß der Anteil der Reisenden war, die pünktlich - das heißt mit höchstens 14 Minuten und 59 Sekunden Verspätung - an ihrem Ziel ankamen. Dieser Wert lag für den Fernverkehr im Oktober bei 62,3 Prozent. Das sind ebenfalls knapp vier Prozentpunkte mehr als noch im September./cab/DP/stk

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Fluggesellschaft
Lufthansa steigert Sommer-Gewinn trotz teuren Kerosinsheute, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa steigert Sommer-Gewinn trotz teuren Kerosins
Bahntechnikkonzern
Prognosesenkung beendet Stabilisierung von Alstom schlagartiggestern, 10:59 Uhr · dpa-AFX
Prognosesenkung beendet Stabilisierung von Alstom schlagartig
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen