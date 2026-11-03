Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.2026

onvista · Uhr
Thema: KI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMDBericht 3. Quartal 2026
AmgenBericht 3. Quartal 2026
Arista NetworksBericht 3. Quartal 2026
BayerBericht 3. Quartal 2026
BioNTech (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
Booking HoldingsBericht 3. Quartal 2026
Deutsche LufthansaBericht 3. Quartal 2026
EvonikBericht 3. Quartal 2026
Fresenius Medical CareBericht 3. Quartal 2026
PfizerBericht 3. Quartal 2026
Raiffeisen Bank (RBI)Bericht 3. Quartal 2026
SchaefflerBericht 3. Quartal 2026
Super Micro ComputerBericht 1. Quartal 2027
TeamViewerBericht 3. Quartal 2026
ZalandoBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Bayer
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TeamViewer
SMCI
Arista Networks
Amgen
Booking Holdings
RBI
Fresenius Medical Care

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onvista-Chefanalyst Martin Goersch
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