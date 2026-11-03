Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.2026

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AMD
|Bericht 3. Quartal 2026
|Amgen
|Bericht 3. Quartal 2026
|Arista Networks
|Bericht 3. Quartal 2026
|Bayer
|Bericht 3. Quartal 2026
|BioNTech (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Booking Holdings
|Bericht 3. Quartal 2026
|Deutsche Lufthansa
|Bericht 3. Quartal 2026
|Evonik
|Bericht 3. Quartal 2026
|Fresenius Medical Care
|Bericht 3. Quartal 2026
|Pfizer
|Bericht 3. Quartal 2026
|Raiffeisen Bank (RBI)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Schaeffler
|Bericht 3. Quartal 2026
|Super Micro Computer
|Bericht 1. Quartal 2027
|TeamViewer
|Bericht 3. Quartal 2026
|Zalando
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.11.2026gestern, 05:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.202628. Okt. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.10.202630. Okt. · onvista
Plus-Analysen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum