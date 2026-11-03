Fußball-Asienmeisterschaft in Saudi-Arabien wegen Huthi-Angriffen verschoben

Reuters · Uhr
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03. Nov (Reuters) - ⁠Die für Anfang nächsten Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wird wegen der andauernden Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Ende 2027 verschoben. Dies teilte der asiatische ‌Fußballverband (AFC) am Dienstag mit. Die außergewöhnlichen Umstände in der Region verursachten erhebliche organisatorische und logistische Probleme sowie ⁠Störungen im ⁠Reiseverkehr, hieß es zur Begründung. Daher sei eine Verschiebung im Interesse der teilnehmenden Nationen, der Organisatoren und der Zuschauer. Hintergrund ist unter anderem ein schwerer Angriff der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz ‌auf den internationalen Flughafen der saudiarabischen ‌Hauptstadt Riad im Oktober, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Menschen verletzt ⁠wurden.

Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. ‌Dezember 2027 bis zum ⁠21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie der Verband erklärte. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. ‌Die neuen Termine müssen ⁠noch vom Fußball-Weltverband Fifa genehmigt ⁠werden. Der Asien-Cup gilt als wichtiger Test für die Weltmeisterschaft 2034, die in Saudi-Arabien stattfinden soll. Zuletzt wurden auch andere internationale Sportveranstaltungen in dem Königreich verschoben. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in Sportgroßveranstaltungen investiert.

(Bericht von Aadi Nair, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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