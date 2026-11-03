Hugo Boss kappt Prognose – EBIT-Ziel deutlich gekürzt

(Reuters) - Der Modekonzern Hugo Boss kappt seine Jahresprognosen. Der Vorstand erwarte nun für das Gesamtjahr einen währungsbereinigten Rückgang des Konzernumsatzes ‌im hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich), teilte das im ⁠SDax ⁠notierte Unternehmen am Montagabend mit.

Zudem werde das Ergebnis (Ebit) nur noch in einer Bandbreite von 250 bis 300 Millionen Euro erwartet, 50 Millionen Euro weniger als ‌bislang. "Dies berücksichtigt sowohl höhere nicht ‌zahlungswirksame Abschreibungen auf IT-Assets infolge der sich rasch wandelnden Entwicklungen im Bereich KI und ⁠Technologie als auch vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Konsumnachfrage", ‌hieß es.

Im dritten ⁠Quartal sei der Konzernumsatz währungsbereinigt um fünf Prozent gesunken, während er sich in Konzernwährung um vier Prozent auf 946 ‌Millionen Euro verringert ⁠habe. Die Bruttomarge sei ⁠um 220 Basispunkte auf 63,3 Prozent gestiegen, unterstützt durch anhaltende Effizienzsteigerungen in der Beschaffung sowie eine optimierte Preisgestaltung. Das operative Ergebnis (Ebit) sei von 95 auf 81 Millionen Euro und die Ebit-Marge von 9,6 auf 8,6 Prozent gesunken.