Ifo-Geschäftsklima in der Chemie verschlechtert - Wettbewerbslage ist angespannt

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Das Geschäftsklima der Chemieindustrie in Deutschland hat sich im Oktober verschlechtert. Der Index dazu fiel auf minus 5,9 Punkte, nach plus 3,0 Punkten im September, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. "Umstrukturierungen und Standortschließungen in der Chemie bereiten den ⁠Unternehmen ⁠Sorgen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. Die Chemiebetriebe bewerten dabei ihre aktuelle Geschäftslage weniger positiv. Vor allem ihre Geschäftserwartungen verschlechterten sich deutlich auf minus 13,8 Punkte, nach minus 1,5 Zählern.

Dennoch gibt es auch Lichtblicke in ‌der Branche: Die Nachfrage hat im ‌Oktober gegenüber September zugenommen, und die Neuaufträge sind laut Ifo gestiegen. Die Unternehmen wollen deshalb ihre Produktion ausweiten ⁠und planen die Preise weiter zu erhöhen. Sie konnten ‌ihre Kapazitäten deutlich besser auslasten - ⁠nämlich zu 76,6 Prozent, nach 73,4 Prozent im Juli. Dabei kommen die Aufträge im Oktober vor allem aus dem inländischen Verarbeitenden Gewerbe, während ‌sich das Auslandsgeschäft schwächer ⁠entwickelte. "Die Produkte der deutschen Chemie ⁠sind gefragt", sagte Wolf.

Zwar bewerten die Chemieunternehmen ihre Ertragslage weniger negativ als in der ersten Jahreshälfte, dennoch planen sie infolge notwendiger Umstrukturierungen einen weiteren Personalabbau. "An der grundlegend angespannten Wettbewerbssituation im Inland als auch gegenüber dem Ausland hat sich wenig geändert", erklärte die Ifo-Forscherin.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf ⁠Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)