Intel: +78 % im Rechenzentrum – trotzdem 29 % Kurssturz!









78 Prozent Wachstum im Rechenzentrums- und KI-Geschäft, 21 Prozent mehr Konzernumsatz und deutlich verbesserte Gewinnkennzahlen – eigentlich liefert Intel genau die Zahlen, auf die Anleger gehofft haben. Doch die Börse reagiert mit einem Schock: Am 30. Oktober 2026 stürzt die Aktie um knapp 29 Prozent ab, am folgenden Handelstag geht es weiter bergab. Der Grund liegt weniger in den zurückliegenden Quartalszahlen als im überraschend schwachen Ausblick. Während KI-Rechenzentren weiterhin enorme Mengen leistungsfähiger Serverprozessoren benötigen, kämpft Intel mit Engpässen in der Fertigung, hohen Speicherpreisen und milliardenschweren Investitionen. Ausgerechnet jetzt, wo der traditionsreiche Chipkonzern wieder an Fahrt gewinnt, stellen Anleger die Nachhaltigkeit des Aufschwungs infrage.





Gleichzeitig entsteht hinter den Kulissen eine mögliche neue Intel-Story: Die strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA, Fortschritte bei Intel 18A und die Pläne für den Ausbau der Auftragsfertigung könnten die Position des Unternehmens in der globalen Chipindustrie grundlegend verändern. Doch wie groß ist das Geschäft mit externen Foundry-Kunden tatsächlich? Welche Rolle spielen die US-Regierung und die jüngste Kapitalerhöhung? Und kann Intel im Wettbewerb mit AMD, NVIDIA und TSMC wieder nachhaltig an Stärke gewinnen? In der aktuellen Ausgabe von „Aktien im Fokus“ analysieren wir die jüngsten Quartalszahlen, die Hintergründe des Kurssturzes sowie die entscheidenden Chancen und Risiken der Intel-Aktie.









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