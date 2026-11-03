IRW-News: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. kündigt Planung eines Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Projekt Marietta für den Herbst 2026 an

IRW-PRESS: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals Corp. kündigt Planung eines Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Projekt Marietta für den Herbst 2026 an

Vancouver, British Columbia / 3. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das Unternehmen) (CSE: HRNY) gibt bekannt, dass die Planungen für sein erstes Phase-I-Explorationsprogramm im Herbst 2026 auf dem Projekt Marietta (das Projekt) im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada, begonnen haben. Das Phase-I-Programm soll auf den von früheren Betreibern durchgeführten historischen Explorationsarbeiten aufbauen, diese verifizieren sowie moderne geologische Daten liefern, um die Planung eines möglichen Phase-II-Folgebohrprogramms zu unterstützen.

Geplantes Phase-I-Explorationsprogramm

Das geplante Phase-I-Programm umfasst die Zusammenstellung und Auswertung verfügbarer historischer Daten und Aufzeichnungen, erste Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, das Anlegen von Schürfgräben sowie Probenahmen aus historischen Abbaustätten, einschließlich ober- und unterirdischer Abbaustätten sowie Halden. Das Unternehmen plant außerdem, historische Abbaustätten im gesamten Projektgebiet zu lokalisieren und zu kartieren.

Weitere Arbeiten werden voraussichtlich eine umfassende Bodenuntersuchung sowie die Untersuchung und Probenahme ausgewählter Gesteinsaufschlüsse im gesamten Projektgebiet beinhalten. Ziel ist es, einen einheitlicheren und zuverlässigeren modernen Datensatz zu erstellen, um die Priorisierung von Zielen für mögliche weitere Erkundungen und Bohrungen zu unterstützen.

Hintergrund des Projekts Marietta

Das Projekt umfasst zahlreiche historische Abbaustätten, darunter unterirdische Anlagen mit mehrstufigen vertikalen Schächten, Stollen auf verschiedenen Ebenen, Rampen und Erkundungsgruben, die entlang geologischer Strukturen angelegt wurden. Ein bestehendes Straßennetz ermöglicht den Zugang zu zahlreichen historischen Abbaustätten.

Historische Abbau- und Probenahmeaktivitäten auf dem Projektgebiet ergaben Hinweise auf Gold, Silber, Kupfer und Seltenerdmetalle. Diese historischen Beobachtungen müssen durch die vom Unternehmen geplanten modernen Explorationsarbeiten bestätigt werden und sollten nicht als Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder wirtschaftlicher Rentabilität gewertet werden.

Unabhängiger technischer Bericht

Das Unternehmen hat Gregory C. Ferdock, M.Sc., Q.P., C.P.G., beauftragt, für das Projekt einen unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects zu erstellen. Im Rahmen der Berichtserstellung wird derzeit eine Vor-Ort-Besichtigung organisiert.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen und Interpretationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gregory C. Ferdock, M.Sc., Q.P., C.P.G., einem Berater des Unternehmens und einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Ferdock hat noch keine Standortbesichtigung durchgeführt oder die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verifiziert. Sie haben historischen Charakter und sollten nicht als zuverlässig erachtet werden.

Im Namen des Board of Directors von

BIGHORN METALS CORP.

Reno J. Calabrigo

Reno J. Calabrigo

Chief Executive Officer

Tel: 1-877 913-1912

Über Bighorn Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Rohstoffunternehmen in der Explorationsphase, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralvorkommen befasst, um vielversprechende Mineralvorkommen durch Exploration und Bewertung weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hält derzeit Beteiligungen an den Mineralprojekten Marietta in Nevada und Loljuh in British Columbia.

Projekt Marietta, Nevada

Das Unternehmen verfügt über einen Explorationspachtvertrag mit der Option, eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Projekt Marietta zu erwerben. Die Liegenschaft befindet sich im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada. Sie besteht aus 12 patentierten Lode-Claims und einem angrenzenden Grundstück, die zusammen Teile der Abschnitte 29 bis 32, Township 5 North, Range 33 East, Mount-Diablo-Meridian, umfassen.

Projekt Loljuh, British Columbia

Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb des Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts Loljuh (das Projekt Loljuh). Das Projekt Loljuh umfasst einen Claim mit einer Fläche von 1.656,73 Hektar im Bergbaudistrikt Omineca im Zentrum von British Columbia. Es liegt etwa 40 km südlich von Smithers und 32 km westlich von Houston. Das Projekt Loljuh weist Potenzial für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung auf.

Geochemische Untersuchungen aus dem Jahr 2019 haben mehrere Gebiete mit anomalen Gold- und Kupferwerten im Boden identifiziert. Die Untersuchungen wurden großflächig mithilfe von Vermessungslinien im Abstand von 400 Metern und Probenahmen im Abstand von 200 Metern durchgeführt. Im Jahr 2019 an mehreren Standorten innerhalb des Plateaugebiets entnommene Gesteinsproben wiesen ebenfalls anomale Kupfer- und Goldwerte auf. Eine aeromagnetische Untersuchung zeigte mehrere Bereiche mit Gesteinsveränderungen auf.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Zeitplan, zum Umfang und zu den Zielen des geplanten Phase-I-Explorationsprogramms auf dem Projekt Marietta, zur Durchführung einer Standortbesichtigung und zur Erstellung eines unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Berichts sowie zum Potenzial für ein Phase-II-Bohrprogramm. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie plant, beabsichtigt, erwartet, potenziell, wird und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung als angemessen erachtet, darunter: dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen und Zugangsberechtigungen rechtzeitig erhält; dass qualifiziertes Personal, Auftragnehmer und Ausrüstung zur Verfügung stehen; dass die Witterungs- und saisonalen Bedingungen die geplanten Feldarbeiten zulassen; dass das Unternehmen über ausreichende Mittel zur Durchführung des Programms verfügt; dass die qualifizierte Person die Standortbesichtigung und den technischen Bericht wie vorgesehen abschließt; und dass historische Daten und Aufzeichnungen ausreichend zuverlässig sind, um als Grundlage für die anfängliche Exploration zu dienen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, einschließlich: Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erlangung von Genehmigungen oder Zugangsberechtigungen; ungünstiger Witterungs- oder saisonaler Bedingungen; der Verfügbarkeit und der Kosten von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; der Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu beschaffen; der der Mineralexploration innewohnenden Ungewissheit; der Möglichkeit, dass historische Daten nicht verifiziert werden können oder sich als unzuverlässig erweisen; des Fehlens aktueller Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projektgebiet; Verzögerungen bei der Erstellung des technischen Berichts; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie weiterer Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Phase-I-Programm wie geplant abgeschlossen oder dass ein Phase-II-Programm durchgeführt wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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