IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna treibt die Genehmigungsverfahren für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna treibt die Genehmigungsverfahren für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran

Vancouver, British Columbia, 2. November 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, über den aktuellen Stand der Fortschritte beim Goldprojekt Diamba Sud im Senegal zu berichten.

Jorge A. Ganoza, CEO und Vorstandsmitglied von Fortuna, erklärte: Nach unserer endgültigen Investitionsentscheidung vom Juli bezüglich der 30-prozentigen Anlagenerweiterung in unserer Flaggschiff-Mine Séguéla und angesichts der Tatsache, dass Diamba Sud sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens befindet, befinden wir uns auf einem klaren Wachstumskurs. Zusammen untermauern diese Projekte unser Ziel, die jährliche Goldproduktion ab Mitte 2028 um etwa 60 % auf eine annualisierte Rate von 500.000 Unzen zu steigern.

Genehmigungen

Fortuna freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen am 2. November 2026 vom senegalesischen Ministerium für Bergbau und Geologie die Zulassungsmitteilung für seinen Antrag auf eine Abbaugenehmigung für Diamba Sud erhalten hat, nachdem das Antragsverfahren im Februar 2026 eingeleitet worden war. Die Mitteilung bestätigt, dass das Ministerium die Prüfung der Antragsunterlagen abgeschlossen hat und die Unterlagen allen behördlichen Anforderungen entsprechen, was einen wichtigen letzten Schritt auf dem Weg zur Erteilung der Abbaugenehmigung darstellt. Das Unternehmen und das Ministerium haben konstruktiv zusammengearbeitet, um den Antrag bis zu diesem Stadium voranzubringen. Nach Erreichen dieses Meilensteins rechnet das Unternehmen nun damit, dass das interne Genehmigungsverfahren der Regierung für die endgültige Abbaugenehmigung im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird.

Das Projekt hat bereits den Umweltbeschluss des senegalesischen Ministeriums für Umwelt und ökologischen Wandel erhalten, mit dem die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung genehmigt wurde, wie am 15. Juni 2026 bekannt gegeben wurde. Fortuna treibt die Vorarbeiten voran und setzt Kapital ein, um den Projektzeitplan und das Ziel der ersten Goldförderung Mitte 2028 einzuhalten. Das Unternehmen geht davon aus, nach Erhalt der Abbaugenehmigung eine formelle endgültige Investitionsentscheidung (FID) zu treffen.

Bergbauabkommen

Fortuna befindet sich in einem fortgeschrittenen Verhandlungsstadium mit dem Staat Senegal über ein neues Bergbauabkommen für das Projekt Diamba Sud auf der Grundlage des senegalesischen Bergbaugesetzes von 2016, ergänzt durch zusätzliche Bestimmungen, die einen Rahmen für steuerliche Stabilität über einen Zeitraum von zehn Jahren schaffen sollen. Das Abkommen steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Ausarbeitung und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Bauplanung und erste Arbeiten schreiten voran

Der vollständige Bau der Mine steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts der Abbaugenehmigung, der Zustimmung des Vorstands zur FID sowie einiger üblicher Baugenehmigungen auf lokaler Ebene. Die Ergebnisse der am 29. Juni 2026 bekannt gegebenen positiven Machbarkeitsstudie (FS) belegten die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 29. Juni 2026, Fortuna legt solide Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Mrd. US-Dollar bei einem Preis von 3.500 US-Dollar/Unze).

Zu den bereits abgeschlossenen oder laufenden Vorarbeiten zur Unterstützung des Projektzeitplans gehören:

· Zusammenstellung des Bau-Teams des Eigentümers, dessen Kern aus Fachleuten besteht, die größtenteils aus dem Team stammen, das Fortunas Vorzeigeprojekt, die Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste, erfolgreich realisiert hat

· Auswahl von SENET, einem führenden afrikanischen Projektmanagement- und Ingenieurunternehmen, als Auftragnehmer für das Ingenieurwesen, die Beschaffung und das Bauleitungsmanagement des Projekts sowie Vergabe eines begrenzten Auftrags zur Durchführung der ersten Vorarbeiten

· Abschluss der Vorplanung und Konzeption

· 15 % Fortschritt bei der Detailplanung für die Aufbereitungsanlage

· Auftragserteilung und Anzahlungen für kritische Ausrüstungsgegenstände mit langer Lieferzeit, darunter die semi-autogene Mahlanlage (SAG-Mühle), der Vorbrecher und die Tankbleche für das Carbon-in-Leach-Verfahren

· Fertigung der Generatoren für Schweröl (HFO) und Leichtöl (LFO) für das Kraftwerk; die LFO-Generatoren haben die Werksabnahmeprüfung bestanden und wurden ausgeliefert

· Ausschreibung und Vergabe wichtiger Bauaufträge, darunter umfangreiche Erdarbeiten für die Aufbereitungsanlage, die Wasserspeicheranlage, die Abraumlagerstätte, das Kraftwerk und die Brennstofflagerstätten

· Erdarbeiten für das neue Unterbringungslager zu 80 % abgeschlossen, Tiefbauarbeiten zu 40 % abgeschlossen und unterirdische Versorgungsleitungen kurz vor der Fertigstellung

· Landentschädigung und Rodung für die Standorte der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen

Vorbehaltlich des Erhalts der Betriebsgenehmigung und der Genehmigung der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) im Jahr 2026 sind die geplanten wichtigsten Projektmeilensteine im Folgenden zusammengefasst:

Zeitplan Meilenstein

4. Quartal 2026 FID, Beginn der Bauarbeiten auf dem kritischen Pfad, einschließlich Erdarbeiten für die Aufbereitungsanlage und

das Kraftwerk sowie Auftragserteilung für alle langlaufenden

Ausrüstungsbestellungen

1. Quartal 2027 Fertigstellung des Unterbringungslagers für 329 Personen und Lieferung der LFO-Generatoren

2. Quartal 2027 Vergabe des Bergbauauftrags, Fertigstellung des Wasserspeicherdamms und des Wasserauffangdamms sowie erste

Betonierarbeiten für die

Aufbereitungsanlage

Q3 2027 Mobilisierung und Errichtung der Baustelle durch den Bergbauauftragnehmer sowie Ankunft der HFO-Generatoren

4. Quartal 2027 Beginn des Vorproduktionsabbaus sowie Ankunft und Installation der SAG-Mühle

Q1 2028 Inbetriebnahme des Kraftwerks, Verfügbarkeit von Strom für die Inbetriebnahme und den Anlauf der

Aufbereitungsanlage sowie Fertigstellung der

Abraumhalde

Q2/Q3 2028 Inbetriebnahme der Anlage, erster Goldguss und Hochlauf auf den Nenn-Durchsatz der Anlage

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328) und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des Ziels des Unternehmens, ab Mitte 2028 eine annualisierte Produktion von etwa 500.000 GEO zu erreichen, sowie des Beitrags von Diamba Sud und der Erweiterung der Anlage in Séguéla zu diesem Ziel; die prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Diamba-Sud-Projekts, einschließlich des Nettobarwerts (NPV) des Projekts und des internen Zinsfußes (IRR) des Projekts; die Pläne zur Fertigstellung des Vorarbeitenprogramms; den Zeitplan für die Projektentwicklung bis zur Produktion, einschließlich des ersten Goldgusses Mitte 2028; den Abschluss des internen Genehmigungsverfahrens des Ministeriums für die Abbaugenehmigung sowie den Abschluss der Verhandlungen und die Unterzeichnung der Bergbauvereinbarung, die beide für das vierte Quartal 2026 erwartet werden; eine formelle endgültige Investitionsentscheidung (FID) im vierten Quartal 2026 nach Erhalt der Abbaugenehmigung, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands und des Erhalts weiterer erforderlicher Genehmigungen; den geschätzten Zeitplan für die Erschließung, den Bau, die Inbetriebnahme und die Produktion im Rahmen des Projekts; den Zeitplan sowie die Zukunftsaussichten für die Exploration und eine etwaige Erweiterung des Projekts.

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