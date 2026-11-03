IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft bei Three Bluffs 3,88 g/t Gold auf 17,8 Metern, darunter 18,78 g/t Au auf 3,30 m, und erzielt in allen fünf Bohrlöchern breite mineralisierte Abschnitte

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft bei Three Bluffs 3,88 g/t Gold auf 17,8 Metern, darunter 18,78 g/t Au auf 3,30 m, und erzielt in allen fünf Bohrlöchern breite mineralisierte Abschnitte

TORONTO, Kanada / 3. November 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse aus seinem Diamantbohrprogramm 2026 im Goldprojekt Committee Bay (Committee Bay oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im östlichen Teil der Region Kitikmeot in Nunavut befindet.

Das Bohrprogramm 2026 umfasste 11 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.219 Metern (m), darunter fünf Verfüllbohrlöcher in der Lagerstätte Three Bluffs (Abbildung 1). Die gemeldeten Ergebnisse stammen aus Verfüllbohrungen, die darauf abzielen, die Bohrdichte innerhalb des Hauptteils der bestehenden Mineralressource Three Bluffs zu erhöhen und das Vertrauen in die geologische Kontinuität und die Kontinuität der Gehalte zu stärken.

Zu den bedeutenden Bohrergebnissen, angegeben in tatsächlichen Mächtigkeiten, gehören:

· Bohrloch 26TB158 durchteufte 3,88 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 17,82 m, einschließlich 18,78 g/t Au auf 3,30 m

· Bohrloch 26TB161 durchteufte 0,77 g/t Au auf 98,60 m, einschließlich 65,60 g/t Au auf 0,56 m - das bislang breiteste durchbohrte mineralisierte Intervall

· Bohrloch 26TB160 durchteufte 0,92 g/t Au auf 31,45 m, einschließlich 12,35 g/t Au auf 1,18 m, sowie 0,99 g/t Au auf 28,83 m

· Bohrloch 26TB163 durchteufte 0,72 g/t Au auf 36,58 m, einschließlich 2,65 g/t Au auf 3,31 m

· Alle fünf Bohrlöcher durchquerten die Three-Bluffs-Scherzone mit Mächtigkeiten zwischen 17 m und 99 m

· Für das Committee-Bay-Programm 2026 wurden 4.219 m (bzw. 11 Bohrlöcher), darunter ein aufgegebenes Bohrloch, fertiggestellt. Die Untersuchungsergebnisse für fünf dieser Bohrlöcher stehen noch aus, wobei es sich bei zwei davon um Erweiterungsbohrlöcher handelt.

Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch 26TB158, das in einer relativ geringen Tiefe von 190 m einen Goldgehalt von 3,88 g/t über 17,82 m durchteufte, einschließlich eines hochgradigen Kerns mit 18,78 g/t Gold über 3,30 m. Die Bohrung wurde innerhalb eines weitläufigen Gebiets von 120 m × 220 m durchgeführt und belegt die Kontinuität der Mineralisierung über ein großes Volumen hinweg. Die Bohrung ergab zudem eine ausgedehnte Zone mit einer niedriggradigen Mineralisierung von 0,39 g/t Gold auf 38,97 m unmittelbar unterhalb des Hauptabschnitts (Abbildung 3). Dieser Abschnitt unterstreicht erneut das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte und stärkt das Vertrauen in das geologische Modell des Unternehmens. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse in die bevorstehende Aktualisierung der Mineralressource einfließen, was zu einer erhöhten Zuverlässigkeit der Ressource beiträgt und die weitere Entwicklung des Projekts unterstützt.

Die Bohrungen ergaben zudem ausgedehnte Zonen mit Goldmineralisierung im gesamten Vorkommen, wobei insbesondere die Bohrung 26TB161 hervorsticht, die 0,77 g/t Gold auf 98,60 m durchschnitten hat, einschließlich 65,60 g/t Gold auf 0,56 m - dies ist der breiteste bisher bei Three Bluffs gebohrte mineralisierte Abschnitt. Zu den weiteren Ergebnissen gehört die Bohrung 26TB160, die zwei mineralisierte Zonen mit Gehalten von 0,92 g/t Gold auf 31,45 m, einschließlich 12,35 g/t Gold auf 1,18 m, sowie 0,99 g/t Gold auf 28,83 m, einschließlich 3,50 g/t Gold auf 1,85 m, durchschnitten hat (Abbildung 4). Bohrloch 26TB163 lieferte 0,72 g/t Gold auf 36,58 m, einschließlich 2,65 g/t Gold auf 3,31 m, und Bohrloch 26TB162 lieferte 0,67 g/t Gold auf 17,36 m sowie 0,45 g/t Gold auf 20,98 m (Abbildung 4).

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sowie die noch ausstehenden Bohrlöcher aus dem Programm 2026 in Committee Bay werden in die bevorstehende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Projekt einfließen. Bislang wurden 11 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 4.219 Metern abgeschlossen, von denen ein Bohrloch aufgegeben wurde und für fünf Bohrlöcher die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen. Während es sich bei den fünf in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöchern um Infill-Bohrungen handelt, wurden zwei der fünf noch ausstehenden Bohrlöcher als Erweiterungsbohrungen konzipiert, um die Ausdehnung der Mineralisierung abzugrenzen. Die Infill-Ergebnisse stärken das Vertrauen des Unternehmens in die Lagerstätte, während es die Exploration in die Tiefe fortsetzt und die gesamten Grenzen der Three-Bluffs-Ressource untersucht.

Alle fünf unserer Bohrlöcher haben die Three-Bluffs-Scherzone getroffen - genau das sollte dieses Bohrprogramm bestätigen, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. Die Bohrung 26TB158 sticht besonders hervor: Sie lieferte 3,88 g/t Gold auf fast 18 Metern mit einem hochgradigen Kern von 18,78 g/t auf 3,3 Metern und ist ein gutes Beispiel für die ausgedehnte, durchgehende Mineralisierung, die zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal des Committee-Bay-Projekts geworden ist. Die Ergebnisse stärken unser Vertrauen in die Größe des Projekts, während wir im Vorfeld der bevorstehenden Aktualisierung der Mineralressource weiterhin die Unzenzahl steigern. Da die Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen noch ausstehen, freuen wir uns darauf, die Größe und das Potenzial der Lagerstätte Three Bluffs weiter zu definieren.

Tabelle 1: Aktuelle Bohrhighlights

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Kernlänge (m) Tatsächliche Mächtigkeit Au (g/t)

(m)

26TB158 214,00 215,00 1,00 0,82 0,65

220,00 241,60 21,60 17,82 3,88

Inkl. 233,00 237,00 4,00 3,30 18,78

256,00 257,00 1,00 0,83 0,41

265,00 311,00 46,00 38,97 0,39

225,00 231,00 6,00 3,35 1,13

26TB160

248,00 303,00 55,00 31,45 0,92

Inkl. 301,00 303,00 2,00 1,18 12,35

333,00 380,00 47,00 28,83 0,99

Inkl. 341,00 347,00 6,00 3,65 2,17

und inkl. 354,00 357,00 3,00 1,85 3,50

26TB161 230,00 408,00 178,00 98,60 0,77

Inkl. 401,00 402,00 1,00 0,56 65,60

26TB162 226,00 258,00 32,00 17,36 0,67

272,00 310,00 38,00 20,98 0,45

26TB163 309,00 385,00 76,00 36,58 0,72

Inkl. 313,00 320,00 7,00 3,31 2,65

Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden anhand eines interpretierten mineralisierten Bereichs mit einer Neigung von 80-89° berechnet, wie für jedes Bohrloch angegeben. Die angegebenen Abschnitte sind längengewichtete durchschnittliche Goldgehalte. Für Komposite gelten folgende Anforderungen: ein Mindestwert aus Gehalt × Mächtigkeit von 0,25 g/t·m, ein Mindestgehalt von 0,25 g/t Gold und eine maximale fortlaufende interne Verdünnung von 6 m; für Teilabschnitte gelten folgende Anforderungen: ein Mindestwert aus Gehalt × Mächtigkeit von 5 g/t·m, ein Mindestgehalt von 2,00 g/t Gold und eine maximale fortlaufende interne Verdünnung von 2,5 m.

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Abbildung 1: Lage des Explorationsprogramms 2026 in Committee Bay

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Abbildung 2: Three Bluffs - Längsschnitt

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Abbildung 3: Three Bluffs - Querschnitt durch Bohrloch 26TB158

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Abbildung 4: Three Bluffs - Querschnitt durch Bohrloch 26TB160

Lagerstätte Three Bluffs

Die hochgradige Goldlagerstätte Three Bluffs befindet sich im Zentrum des Committee-Bay-Projekts und enthält Schätzungen zufolge 524.000 Unzen Gold in 2,1 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 7,85 g/t Gold in der Kategorie der angezeigten Mineralressource sowie 720.000 Unzen in 2,9 Mt Gold mit einem Gehalt von 7,64 g/t Gold in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressource (siehe den NI 43-101-Bericht zu Committee Bay mit dem Titel Technischer Bericht zum Committee-Bay-Projekt, Nunavut-Territorium, Kanada vom 11. September 2023).

Valérie Doyon, P.Geo., Vizepräsidentin für Geologie bei Fury, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (NI 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung zur Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) der Bohrungen in Committee Bay

Die Abschnitte bei Three Bluffs wurden unter Verwendung eines Mindestgrenzwerts von 2,0 g/t Gold am Anfang und am Ende des Abschnitts berechnet, wobei nicht mehr als 2,5 aufeinanderfolgende Meter mit einem Goldgehalt von weniger als 2,0 g/t zugelassen wurden. Die zulässige Mindestlänge des Komposits betrug einen Meter.

2026 Kernbohrungen (Diamantbohrungen)

Die Analyseproben wurden entnommen, indem NQ-Kernbohrkerne vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine der Hälften wurde zur Aufbereitung an das ALS-Labor in Yellowknife (NWT) und anschließend zur Analyse an das ALS-Labor in Vancouver (BC) geschickt. Alle Proben wurden mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und Atomabsorptions-Nachweis (Au-AA26) sowie mittels einer Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode zur Mehrfachelementanalyse (ME-MS61) untersucht. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Leerproben weisen bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards auf eine gute Genauigkeit und Präzision hin.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können; diese Aussagen beziehen sich auf die künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm 2026 des Unternehmens im Rahmen des Projekts Committee Bay sowie über die Vorbereitung, den Zeitplan und den voraussichtlichen Inhalt einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Three Bluffs.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohen Risiken verbundenes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, und im Jahresbericht des Unternehmens, der unter auf www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Leser sollten sich nicht in großem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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