IRW-News: Max Power Mining Corp.: Die bei Lawson 4 entdeckte Signatur einer Tiefenverbindung vergrößert das kommerzielle Potenzial von Kanadas erstem unterirdischen System für Natürlichen Wasserstoff

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: Die bei Lawson 4 entdeckte Signatur einer Tiefenverbindung vergrößert das kommerzielle Potenzial von Kanadas erstem unterirdischen System für Natürlichen Wasserstoff

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Die Bestätigung des Lawson-Kanal-Vorkommens und des neu interpretierten vierfachen strukturellen Verschlusses in der Nähe von Lawson 4 sowie die Neuauswertung firmeneigener 3D-Seismikdaten durch die Integration umfangreicher neuer Datensätze haben die Risiken der bevorstehenden Fertigstellungsrunde im Lawson-Komplex weiter verringert, da MAX Power eine neue primäre Energiequelle in großem Maßstab ins Visier nimmt.

Video: MAX Power läutet die Eröffnungsglocke der CSE ein

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Regina, SK - 2. November 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sichbekannt zu geben, dass GLJ Ltd. in Zusammenarbeit mit dem geologischen Team von MAX Power die Anzeichen eines tiefen Kanals in der Nähe von Lawson 4 identifiziert hat. Dies liefert neue Erkenntnisse über das strukturelle Gefüge des Lawson-Naturwasserstoffkomplexes durch die Integration mehrerer Datensätze von Lawson 1 bis Lawson 4 sowie die Neuauswertung firmeneigener 3D-Seismikdaten, die Anfang dieses Jahres erfasst wurden. Das optimierte Modell senkt das Risiko des bevorstehenden Fertigstellungsprogramms bei Lawson weiter und unterstreicht das Potenzial für neue Entdeckungen, während MAX Power die weltweit erste groß angelegte Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff anstrebt.

Highlights

· Lawson 1 bis Lawson 4 sind durch ein verwerfungsbehaftetes Bruchsystem entlang der Flanken des Lawson-Kanals und des von GLJ neu interpretierten Scheitelpunkts der Lawson-Struktur mit 4-Wege-Schließung verbunden, was das Volumen- und Größenpotenzial dieses Systems weiter unterstreicht;

· Der Lawson-Conduit überschreitet die derzeitigen Grenzen der Tiefenerkennung, was auf eine Verwurzelung in einer tiefen Krustenschicht hindeutet;

· Die Integration umfangreicher Datensätze (magmatische und metamorphe Geologie, aus Bohrlöchern gewonnene petrophysikalische Daten für Lawson 1 bis Lawson 4 sowie regionale 2D-Seismik) mit der 3D-Vermessung des Lawson-Komplexes wird eine präzise Festlegung der Perforationsintervalle ermöglichen, um den potenziellen Durchfluss, die Konzentrationen und das Volumen zu maximieren;

· GLJs dynamische neue Abbildung des Grundgesteinskomplexes wird in Kürze durch eine groß angelegte, hochmoderne aeromagnetische Vermessung ergänzt, die Lawson und andere Landpakete von MAX Power abdeckt. Diese Arbeiten sollen eine seismische Vorlage für den gesamten Genesis-Trend und andere Gebiete liefern, um die Zielauswahl für Bohrungen und das Potenzial für neue Entdeckungen auf einer genehmigten Fläche von 2,5 Millionen Acres weiter zu verbessern.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: Lawson 4 war in der Tat eine Entdeckung innerhalb einer Entdeckung und hat zu einem wesentlich besseren Verständnis des Grundgebirgs-Leitungssystems und der darüber liegenden Sedimentschichten beigetragen. Wir kennen die Gesteine bei Lawson so gut wie nie zuvor und verstehen die Entstehungsmechanismen für natürlichen Wasserstoff in diesem Gebiet. Die Sorgfalt von GLJ und unserem Team ermöglicht es MAX Power, in der bevorstehenden Fertigstellungsrunde eine Ressource von sowohl Umfang als auch Qualität anzustreben und gleichzeitig neue potenzielle Entdeckungszonen innerhalb des Lawson-Komplexes zu identifizieren. Die Tatsache, dass wir dies auf 2,5 Millionen Acres oder mehr ausweiten können, um eine potenzielle neue Primärenergiequelle zu erschließen, spricht für eine mögliche Chance zum Aufbau der Nation, die auch Uran und Kali Saskatchewan geboten haben.

Das Entdeckungspotenzial von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan erschließen

Für GLJ und das geologische Team von MAX Power wird immer deutlicher, dass der Schlüssel zur Erschließung des Potenzials an natürlichem Wasserstoff im südzentralen Saskatchewan in der Definition von im Grundgebirge befindlichen Küchen für natürlichen Wasserstoff liegt. Diese Küchen, beginnend mit der Lawson-Entdeckung, vereinen die geeigneten Muttergesteine (mafische/alkalische Intrusionskomplexe), die mit regionalen Rift- und Verwerfungssystemen in Verbindung stehen. Darüber hinaus wurden sie mit den Solen geflutet, die zur Erzeugung von natürlichem Wasserstoff erforderlich sind - und zwar durch einen Flüssigkeitsstrom, der Eisen(II) oxidiert, was wiederum mit flankierenden strukturellen und stratigraphischen Fallen in Verbindung steht, die innerhalb der darüberliegenden Sedimentgesteinssequenzen entstanden sind.

Lawson 4 - Überblick

Lawson 4 war die dritte Bohrung im Rahmen des kommerziellen Validierungsbohrprogramms von MAX Power und knüpfte an die Erfolge der ersten drei Bohrungen an, darunter die Lawson-1-Entdeckungsbohrung, bei der nach der Perforation ein freier Gasstrom zur Oberfläche festgestellt wurde - ein Hinweis auf ein potenziell großes Reservoir mit starkem Antriebsmechanismus - sowie Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff von bis zu 286.000 ppm (28,6 %) in Gasproben, die aus versiegelten Kernrohren entnommen wurden (im Rahmen bevorstehender Fertigstellungsarbeiten wird Lawson 1 erneut angebohrt).

Lawson 4 lieferte gemäß den Gasmessgeräten der Bohranlage die bislang höchsten Messwerte für natürlichen Wasserstoff im Lawson-Komplex und schnitt, wie oben beschrieben, in einer gemessenen Tiefe von 2.310,5 Metern teilweise den Lawson-Kanal. Die Bohrung weist ein mächtiges basales Reservoir aus dem Kambrium mit hoher Permeabilität und Porosität auf und zeigt Potenzial für einen sehr starken Reservoirantrieb, der bei den anstehenden Fertigstellungen getestet werden soll. Bei Lawson 4 wurden mindestens sechs Intervalle für Perforationen ausgewählt, die vom Grundgebirgskomplex bis in flachere Formationen reichen.

Das natürliche Wasserstoffsystem bei Lawson 4 kommt in klüftigem mafischem Umgebungsgestein vor, das laut Kernanalysen sowohl Eisen-Redox- als auch Serpentinisierungsreaktionen durchlaufen hat (Entstehungsmechanismen für natürlichen Wasserstoff); dies muss noch durch Isotopendaten aus dem Komplettierungsprogramm bestätigt werden. Es wird angenommen, dass die metamorphosierten Orthoamphibolite mit gneisartigen Bändern im alkalischen Intrusivgestein, die auf den Fotos unten zu sehen sind, zur Entstehung von natürlichem Wasserstoff beitragen, der entlang einer hochporösen und durchlässigen Verwerfungszone gewandert ist und entlang flankierender Mikrofrakturen und stratigraphischer Abdichtungen eingeschlossen wurde.

Abbildung 1 - Lawson 4 Kernfoto A

Abbildung 2 - Lawson 4 Core, Foto B

Abbildung 3 - Lawson 4 Core, Foto C

Abbildung 4 - Lawson 4 Core, Foto D

Abbildung 5 - Lawson 4 Core Foto E

Kommentar des CEO

Rob Norris, CEO von MAX Power, erklärte: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, durch die Entdeckung einer neuen Primärenergiequelle in Saskatchewan Geschichte zu schreiben. Wir sehen dem Beginn der Fertigstellungsarbeiten in Lawson, voraussichtlich in der Woche vom 9. November, mit großer Spannung entgegen. Außerdem werden wir in diesem Monat Standortbesichtigungen mit bedeutenden Konzernen aus Übersee durchführen. Während wir die Lawson-Entdeckung weiter ausbauen, prüfen wir kreative Wege, um das Potenzial auf unserem 2,5 Millionen Acre großen Landpaket zu vergrößern.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die neuesten Erkenntnisse von MAX Power stellen einen wichtigen Fortschritt beim Verständnis des Umfangs, der Struktur und der potenziellen wirtschaftlichen Bedeutung des Lawson-Naturwasserstoff-Systems dar. Was mit Kanadas erster bestätigter unterirdischer Natural Hydrogen-Entdeckung begann, entwickelt sich zu einem weitaus detaillierteren geologischen Bild: ein tiefer Kanal, ein miteinander verbundenes Netzwerk aus Verwerfungen und Klüften sowie ein neu interpretierter vierfacher struktureller Verschluss, der möglicherweise die notwendigen Bedingungen für die Entstehung, Migration und Anreicherung von Natural Hydrogen bietet. Bezeichnenderweise erstreckt sich der interpretierte Kanal über die derzeitigen Grenzen der seismischen Bildgebung hinaus, sodass seine volle Tiefe und Ausdehnung noch ungeklärt sind.

Der Zeitpunkt ist besonders wichtig. Da die Fertigstellung der Bohrungen in Lawson näher rückt, stützt sich MAX Power bei der Planung der nächsten Schritte nicht mehr ausschließlich auf geologische Indikatoren. Daten aus vier Bohrlöchern im Lawson-Komplex, Kernanalysen, petrophysikalische Untersuchungen und neu verarbeitete 3D-Seismikdaten wurden integriert, um die für die Förderbarkeit von Natural Hydrogen vielversprechendsten Abschnitte zu identifizieren und zu priorisieren. Die bevorstehenden Tests werden entscheidende Informationen zu Konzentrationen, nachhaltigen Durchflussraten, Druck und Reservoirverbindungen liefern und dabei helfen zu bestimmen, ob das bei Lawson identifizierte geologische Potenzial in eine kommerziell rentable Förderung umgesetzt werden kann.

Die weiterreichenden Auswirkungen gehen weit über Lawson hinaus. Wenn das geologische Modell weiterhin durch Bohrungen und Tests bestätigt wird, wird MAX Power ein zunehmend ausgefeiltes Explorationskonzept entwickelt haben, das auf seine rund 2,5 Millionen Acres genehmigter Fläche in Saskatchewan angewendet werden kann. Die Chance ist daher zweifach: Die Weiterentwicklung von Lawson hin zu einer potenziellen kommerziellen Erschließung bei gleichzeitiger Verbesserung der Fähigkeit des Unternehmens, weitere natürliche Wasserstoffsysteme entlang des Genesis-Trends und darüber hinaus zu identifizieren und zu bewerten.

Für Investoren bedeutet dies das Zusammentreffen dreier wichtiger Entwicklungen: ein klarer definiertes geologisches System, zunehmend präzise kommerzielle Testziele und ein Explorationsmodell mit potenzieller Anwendbarkeit auf ein außergewöhnlich großes Landgebiet. In der nächsten Phase wird ermittelt, inwieweit dieses geologische Potenzial in eine kommerzielle Energieressource umgewandelt werden kann.

H-NAT-Gipfel in Paris

MAX Power präsentiert seine Entdeckungsgeschichte aus Saskatchewan der globalen Naturwasserstoff-Branche auf dem H-NAT-Gipfel vom 3. bis 4. November im Pullman Paris Bercy in Frankreich. Als bedeutender Sponsor der Veranstaltung wird das Unternehmen durch CEO Rob Norris, Präsident Chad Levesque und weitere Teammitglieder vertreten sein. Am Dienstag um 9:00 Uhr Ortszeit wird Herr Levesque die Geschichte der Lawson-Entdeckung einem internationalen Publikum aus großen Energieunternehmen, Branchenführern, Entwicklern, Geowissenschaftlern, Investoren und potenziellen Kunden präsentieren, während MAX Power die strategischen Beziehungen aufbaut und die kommerzielle Validierung vorantreibt, die notwendig ist, um eine völlig neue Primärenergiebranche zu etablieren.

MAX Power läutet die Eröffnungsglocke an der CSE

Rob Norris, CEO von MAX Power, und Chad Levesque, Präsident, läuteten am 29. Oktober die Eröffnungsglocke der Canadian Securities Exchange (CSE) und unterstrichen damit die Position des Unternehmens als größter Bergbauemittent der Börse gemessen an der Marktkapitalisierung. MAXX ist zudem seit jeher ein führender Akteur hinsichtlich des täglichen Handelsvolumens an der CSE und rangiert häufig unter den ersten drei. Dieser Meilenstein verschafft den aufstrebenden Möglichkeiten im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Saskatchewan zusätzliche Sichtbarkeit, während MAX Power von der Entdeckung zu den Tests übergeht, die zur Bewertung der kommerziellen Produktion erforderlich sind. Sehen Sie sich die Markteröffnung und die Kommentare von CEO Rob Norris über den Videolink oben in dieser Pressemitteilung oder durch Klicken auf den Link direkt darunter an:

https://www.youtube.com/watch?v=KoyiL__bM1c

MAX Power bei der NASA

Die MAX POWER Aerospace Technology Expo and Airshow der NASA findet vom 7. bis 8. November im Kennedy Space Center in Florida statt und feiert die Luftfahrt, die Weltraumforschung und technologische Innovationen. Auch wenn die Namensgleichheit ein Zufall ist, hat Wasserstoff eine lange Geschichte in der Weltraumforschung: Die NASA nutzt seit Jahrzehnten flüssigen Wasserstoff als Raketentreibstoff. MAX Power verfolgt eine potenzielle neue Wasserstoffquelle unter Saskatchewan, wobei die bevorstehenden Tests in Lawson darauf abzielen, das Potenzial für eine kommerziell rentable Produktion zu bewerten.

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Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

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MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Abbildung 6 - MAX-Power-Bohrarbeiten am Lawson-5-Bohrloch (Oktober 2026)

Abbildung 7 - Genesis-Trendkarte - 475 km Natürliche Wasserstoffautobahn

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Rob Norris, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie antizipieren, glauben, fortsetzen, könnte, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, planen, potenziell, vorhersagen, prognostizieren, sollte, wird und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

In dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen Aussagen zur Interpretation, zum Ausmaß und zur Bedeutung des Lawson-Kanal-Systems und der damit verbundenen geologischen Strukturen; zur potenziellen Entstehung, Migration, Anreicherung und Vernetzung von natürlichem Wasserstoff; zu den erwarteten Vorteilen der Integration von Bohrlochdaten mit neu verarbeiteten 3D-Seismikdaten; zum Zeitplan, Umfang und den Ergebnissen von Fertigstellungsarbeiten und Tests, einschließlich des erwarteten Starts in Lawson in der Woche vom 9. November; zur Auswahl und Leistung von Perforationsintervallen; zur erwarteten Isotopenanalyse; die geplante aeromagnetische Vermessung und deren Anwendung bei der Zielauswahl für die Exploration; potenzielle neue Entdeckungen und die Skalierbarkeit des Explorationsmodells des Unternehmens; die potenzielle kommerzielle Produktion von natürlichem Wasserstoff; sowie geplante Standortbesuche und die Teilnahme an Konferenzen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, unter anderem darauf, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, die geplanten Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet verlaufen, Ausrüstung und Personal nach Bedarf verfügbar sind, geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung der Projekte des Unternehmens unterstützen und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von Natural Hydrogen, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die Natural Hydrogen-Projekte des Unternehmens befinden sich weiterhin in der Explorations- und Evaluierungsphase. Weitere Arbeiten werden möglicherweise den interpretierten Leitkanal, dessen Ausdehnung, die Verbindung der Lagerstätten oder die vorgeschlagenen Mechanismen der Wasserstofferzeugung nicht bestätigen, und die Ergebnisse bei Lawson lassen sich möglicherweise nicht an anderen Standorten reproduzieren. Bohrbeobachtungen, Gasnachweise, Kernanalysen sowie geologische oder seismische Interpretationen belegen für sich genommen weder kommerziell förderbare Mengen an Natural Hydrogen noch die wirtschaftliche Rentabilität der Produktion. Strukturelle Interpretationen belegen weder eine Verbindung zwischen den Lagerstätten noch eine nachhaltige Förderbarkeit. Weitere Untersuchungen, einschließlich Isotopenanalysen, technischer Bewertungen und wirtschaftlicher Beurteilungen, sind erforderlich, um zu beurteilen, ob das geologische Potenzial eine wirtschaftlich tragfähige Förderung ermöglicht.

Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Pläne, Erwartungen oder Ziele des Unternehmens erreicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen über das Unternehmen sowie über die Risiken und Ungewissheiten, die seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb beeinflussen, sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

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