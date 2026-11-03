IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold ernennt Vice President für den Bereich Bauausführung für das Cariboo-Goldprojekt

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold ernennt Vice President für den Bereich Bauausführung für das Cariboo-Goldprojekt

Toronto, Ontario, 2. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - freut sich, die Ernennung von Herrn Cameron Carter zum Vice President für den Baubetrieb bei Barkerville Gold Mines Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Carter wird die derzeit laufenden Bauarbeiten im Cariboo-Goldprojekt (das Projekt) im Zentrum von British Columbia leiten. Er berichtet direkt an Sean Roosen, den Vorsitzenden und CEO, und wird eng mit JDS Energy & Mining Inc. zusammenarbeiten, dem Hauptauftragnehmer für das Baumanagement des Projekts.

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: Wir freuen uns sehr, Cameron im Osisko Gold-Team willkommen zu heißen. Er bringt einen soliden technischen Hintergrund und umfassende Fachkenntnisse im Bau groß angelegter Untertagebergwerke weltweit mit. Sein Engagement für Sicherheit, den Aufbau leistungsstarker Teams und operative Exzellenz sowie seine disziplinierte Herangehensweise bei der Projektabwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, während wir das Cariboo-Goldprojekt durch die Bauphase und Inbetriebnahme bis hin zur Produktion vorantreiben.

Herr Carter verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Bau und Betrieb von Untertagebergwerken sowie in leitenden Führungspositionen. Im Laufe seiner Karriere hatte er zunehmend verantwortungsvollere Positionen in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Betriebsmanagement, Projektabwicklung sowie kommerzielle und geschäftliche Entwicklung inne. Herr Carter wechselt von Dumas Mining zu uns, wo er mehr als 15 Jahre tätig war und zuletzt als Senior Vice President die technische und kommerzielle Leitung des internationalen Untertagebergbaugeschäfts des Unternehmens innehatte. Während seiner Tätigkeit unterstützte er die erfolgreiche Umsetzung komplexer Untertagebauprojekte, darunter El Limon und Media Luna (Torex Gold Resources Inc.), La Colorada und Bell Creek (Pan American Silver Corp.) sowie Lalor (Hudbay Minerals Inc.), und trug gleichzeitig dazu bei, die technischen Fähigkeiten, die Betriebsabläufe und die Projektabwicklungsverfahren des Unternehmens zu stärken. Zu Beginn seiner Karriere wirkte Herr Carter an der Entwicklung und dem Bau des Mine D-Projekts von Glencore bei Kidd Operations im Norden Ontarios mit, einem der weltweit tiefsten Abbaubetriebe für unedle Metalle. Herr Carter verfügt über einen Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) der Acadia University und einen Bachelor of Mineral Resource Engineering (B.Eng.) der Dalhousie University. Er ist als Professional Engineer in der Provinz Ontario zugelassen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Sarah Harrison, Vice President für Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Greenwood Environmental Inc. (Greenwood) hat die Verantwortung für Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten übernommen, und Frau Harrison wird dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Wir danken Sarah für ihren Einsatz und ihre Beiträge bei Osisko Gold und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen, erklärte Sean Roosen. Greenwood hat Genehmigungs- und Umweltprüfungsverfahren für mehrere Großprojekte in British Columbia geleitet oder unterstützt, darunter Mt. Milligan und Red Chris.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionalebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Ausbau der Mineralvorkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: die erwartete Rolle und der Beitrag von Herrn Carter als Vice President, Construction Operations, einschließlich seiner Aufsicht über die Bauausführung beim Cariboo-Gold-Projekt; die Weiterentwicklung des Cariboo-Gold-Projekts durch die Bauphase und Inbetriebnahme bis hin zur Produktion; die erwartete Leistung von JDS Energy & Mining Inc. als Hauptauftragnehmer für das Baumanagement des Projekts; den Übergang der Zuständigkeiten für Genehmigungen und Compliance nach dem Ausscheiden von Frau Harrison, einschließlich ihrer Verfügbarkeit in beratender Funktion; die erwartete Leistung von Greenwood in Bezug auf Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten für das Projekt; den Genehmigungsstatus des Cariboo-Goldprojekts und den erwarteten Zeitplan für den Erhalt der verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: die wie erwartet verlaufende Integration von Herrn Carter in das Führungsteam des Projekts; die Fähigkeit des Unternehmens, Herrn Carter und andere Schlüsselkräfte zu halten; die geordnete Übergabe der Genehmigungs- und Compliance-Verantwortlichkeiten an Greenwood, einschließlich der fortgesetzten Verfügbarkeit von Frau Harrison in beratender Funktion; der Bau verläuft nach dem vorgesehenen Zeitplan und im Rahmen des veranschlagten Budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur; dass JDS Energy & Mining Inc., Greenwood sowie andere Auftragnehmer und Berater die erwarteten Leistungen erbringen; das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen bei den Projekten des Unternehmens; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die rechtzeitige Einholung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen; der fortgesetzte Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Konditionen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Goldpreise, Wechselkurse und der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und sein Geschäft betreffen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit, Herrn Carter oder andere Schlüsselkräfte zu halten, sowie Störungen im Zusammenhang mit Führungswechseln, einschließlich der Übergabe von Genehmigungs- und Compliance-Verantwortlichkeiten; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Störungen in der Lieferkette; Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder beim Übergang zur Produktion; die Leistung von Auftragnehmern und Beratern, einschließlich der von JDS Energy & Mining Inc. und Greenwood; Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen beim Cariboo-Goldprojekt; unvorhergesehene Boden-, geotechnische oder wasserwirtschaftliche Bedingungen; Verzögerungen oder Engpässe bei erforderlichen Ausrüstungen, Materialien und Infrastruktur, einschließlich Artikel mit langer Lieferzeit; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; nachteilige Veränderungen der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage, des operativen Umfelds oder des Zugangs zu Kapital des Unternehmens; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen, einschließlich der Beziehungen zu den First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bereitgestellten Offenlegungs en sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht der Geschäftsführung und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Auflistungen von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt - sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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