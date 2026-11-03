IRW-News: Primary Hydrogen Corp.: Primary Hydrogen leitet 1.500 Meter umfassendes erstes Bohrprogramm auf Wicheeda North zur Erprobung der nach Nordwesten streichenden Seltenerdmetall-Bodenanomalie ein

IRW-PRESS: Primary Hydrogen Corp.: Primary Hydrogen leitet 1.500 Meter umfassendes erstes Bohrprogramm auf Wicheeda North zur Erprobung der nach Nordwesten streichenden Seltenerdmetall-Bodenanomalie ein

Calgary, Alberta / 3. November 2026 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W, OTCQB: HNATF) (das Unternehmen oder Primary) gibt bekannt, dass die Bohrarbeiten auf seinem Seltenerdmetallprojekt Wicheeda North in der kanadischen Provinz British Columbia (das Konzessionsgebiet oder Wicheeda North) - und die ersten Bohrungen in der Geschichte des Konzessionsgebiets - aufgenommen wurden. Im Rahmen des rund 1.500 Meter umfassenden Programms soll eine nach Nordwesten streichende Seltenerdmetallanomalie erprobt werden, die anhand der Bodenprobenahmen des Unternehmens im Jahr 2026 abgegrenzt wurde. Die Ergebnisse dieser Proben wurden zusammen mit den Daten aus der kürzlich abgeschlossenen radiometrischen Flugmessung im September 2026 zur genaueren Eingrenzung des Zielgebiets und der Ausrichtung der Bohrlöcher verwendet.

Highlights

· Bohrungen im Gange - rund 1.500 Meter in ca. sieben Bohrlöchern, die in den kommenden Wochen absolviert werden sollen;

· Phase-1-Bodenproben - 11 der 439 Proben (2,5 %) enthielten einen Wert von mehr als 300 ppm gesamte Seltenerdmetalle plus Yttrium (TRE+Y) bis zu einem Höchstwert von 484,69 ppm entlang eines von Nordwest nach Südost streichenden Trends;

· Phase-2-Bodenproben - 37 der 692 Proben (5,3 %) lieferten über 300 ppm TRE+Y, darunter auch eine Einzelprobe mit 932,21 ppm im östlichen Proberaster; der nächsthöchste Wert betrug 459,9 ppm; und

· Südwestliches Gebiet - 24 der 37 Phase-2-Proben mit einem Wert von mehr als 300 ppm stammten aus dem südwestlichen Proberaster und das Unternehmen bewertet es als ein mögliches Zielgebiet für Bohrungen im Rahmen eines späteren Programms.

Wir hatten uns dazu entschlossen, vor der Aufnahme von Bohrungen den Boden von der Luft aus zu vermessen, Proben an der Oberfläche zu entnehmen und die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, so David Jackson, Chief Executive Officer bei Primary Hydrogen Corp. Dazu waren zwei Feldsaisons, zwei Flugmessungen und drei Runden an Bodenprobenahmen erforderlich; diese Arbeiten haben jedoch zur Abgrenzung eines nordwestlichen Trends geführt, den wir nun abbohren können. Es handelt sich hierbei um die ersten Bohrlöcher in der Geschichte des Konzessionsgebiets und wir erwarten, dass die Bohrungen innerhalb von etwa vier Wochen abgeschlossen werden.

Herbst-Bohrprogramm 2026

Die Firma Radius Drilling Corp. aus Prince George (British Columbia) hat mit den Bohrarbeiten auf Wicheeda North begonnen und das Programm wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen. Im Rahmen des Programms sollen von den sieben in Abbildung 2 dargestellten geplanten Bohrplattformstandorten aus insgesamt ungefähr 1.500 Meter Diamantbohrungen in rund sieben Bohrlöchern von jeweils etwa 300 Metern Länge niedergebracht werden. Die Bohrlöcher sind nach Nordosten quer zur nach Nordwesten streichenden Bodenanomalie ausgerichtet; die Standorte und Ausrichtungen der einzelnen Bohrlöcher könnten sich im Verlauf des Programms ändern. Die Durchführung des Diamantbohrprogramms erfolgt unter Aufsicht von Tripoint Geological Services Ltd. (Tripoint); die entsprechenden Bohrkernproben werden bei der Einrichtung von ALS Canada Ltd. in North Vancouver (British Columbia) zur Analyse eingereicht werden. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Auswertung bekannt gegeben.

Sommer-Explorationsprogramm 2026

Das Unternehmen hat bis dato im Jahr 2026 1.131 Bodenproben in zwei Phasen gewonnen. Anhand der Bodenproben wird der Gehalt der einzelnen Elemente im Boden über dem Grundgestein gemessen. An Stellen, wo im Boden höhere Gehalte an Seltenerdmetallen ermittelt wurden, könnten sie auch im darunter liegenden Gestein zu finden sein. Diese Informationen tragen zur Auswahl der Bohrstandorte bei. Die Bodenprobenergebnisse lassen Bohrziele erkennen, liefern jedoch keinen Hinweis auf den Erzgehalt im Gestein. Die Ergebnisse werden als TRE+Y (gesamte Seltenerdmetalle plus Yttrium - die Summe von fünfzehn Elementen) in Teilen pro Million (ppm) angegeben (TRE+Y = La + Ce + Pr + Nd + Sm + Eu + Gd + Tb + Dy + Ho + Er + Tm + Yb + Lu + Y).

Das Phase-1-Programm umfasste die Entnahme von 439 Bodenproben auf einem Raster im nördlichen Zentrum des Konzessionsgebiets und sollte an die vom Unternehmen im Jahr 2025 identifizierten Bodenanomalien anknüpfen. Die TRE+Y-Werte lagen im Bereich von 130,9 ppm bis 484,69 ppm, der Median bei 225,6 ppm; elf Proben (2,5 %) enthielten mehr als 300 ppm, eine mehr als 400 ppm. Die gerasterten Ergebnisse grenzen einen linearen von Nordwest nach Südost streichenden Trend erhöhter TRE+Y-Werte durch das Raster ab (Abbildung 1). Aufgrund von Zugangsproblemen wurden im nordwestlichsten Teil des geplanten Rasters keine Proben entnommen.

Abbildung 1: Ergebnisse der Phase-1-Bodenproben 2026 bei Wicheeda North, TRE+Y (ppm)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86496/PrimaryHydrogen_03-11-2026_DEPRcom.001.png

Im Rahmen des Phase-2-Programms wurden 692 Bodenproben über drei Rastern im östlichen, zentralen bzw. südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets gewonnen. Ziel war es, das Phase-1-Raster zu erweitern und mit den Bodenrastern des Unternehmens aus dem Jahr 2025 zu verbinden. Die TRE+Y-Werte lagen im Bereich zwischen 104,4 ppm und 932,21 ppm, der Median bei 218,1 ppm. 37 Proben (5,3 %) lieferten einen Wert von über 300 ppm, vier von über 400 ppm und eine von mehr als 500 ppm. Der Höchstwert von 932,21 ppm stammt aus einer Einzelprobe im östlichen Raster; der nächsthöchste Wert betrug 459,9 ppm. Im südwestlichen Raster konnte mit 241,9 ppm der höchste Median der Raster aus dem Jahr 2026 ermittelt werden; es enthielt 24 der 37 Phase-2-Proben mit einem Gehalt von über 300 ppm, darunter auch zwei mit einem Wert von mehr als 400 ppm. Das Unternehmen bewertet das südwestliche Raster als ein mögliches Zielgebiet für Bohrungen im Rahmen eines späteren Programms.

Darüber hinaus wurde über dem Konzessionsgebiet eine geophysikalische Messung absolviert, bei der über einem Block von 33,6 Quadratkilometern, der auch Flächen jenseits der Konzessionsgrenzen abdeckte, radiometrische, magnetische und elektromagnetische VLF-Daten erhoben wurden (insgesamt 745 Profilkilometer im 50-Meter-Linienabstand). Bei radiometrischen Messungen wird die natürliche Gammastrahlung von Kalium, Uran und Thorium erfasst. In Karbonatitgestein treten Seltenerdmetalle häufig in Begleitung von Thorium auf, weshalb erhöhte Thoriumwerte an der Oberfläche zur Eingrenzung von Bohrzielen beitragen können (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Phase-1- & Phase-2-Bodenprobenahmen mit den Ergebnissen der radiometrischen Flugmessungen (eTh, ppm) und den geplanten Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86496/PrimaryHydrogen_03-11-2026_DEPRcom.002.png

Das Unternehmen wertet die nach Nordwesten streichende Bodenanomalie auf Grundlage der Ergebnisse des Explorationsprogramms im Sommer 2026 als ein Ziel für eine karbonatitgebundene Seltenerdmetallmineralisierung unterhalb der glazialen Deckschicht. Es handelt sich dabei um dieselbe Art von Mineralisierung, die in der Lagerstätte Wicheeda im Besitz von Defense Metals Corp., rund 5 Kilometer im Südosten, vorliegt. Das Unternehmen hält keine Beteiligung an Wicheeda. Diese Interpretation wird durch die Bodenergebnisse, die einen linearen Trend mit höheren Seltenerdmetallwerten durch das Phase-1-Raster abgrenzen (Abbildung 1), sowie die Bodenchemie an sich gestützt: Die Seltenerdmetallwerte im Boden steigen mit dem Thoriumgehalt. Thorium ist ein Element, das zusammen mit Seltenerdmetallen in Karbonatiten auftreten kann, und die Flugmessung war darauf ausgelegt, dieses zu erkennen (Abbildung 2). Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wird diese Interpretation zum ersten Mal geprüft.

Die Bodenergebnisse liefern zusammen mit den radiometrischen Anomalien starke Ziele, sind aber nicht beweiskräftig. Das Unternehmen hat andere Erklärungen nicht ausgeschlossen. Seltenerdmetallwerte im Boden steigen auch zusammen mit Elementen, die gewöhnlich in tonreichem Material auftreten; dieser Trend könnte dementsprechend auf eine mit Seltenerdmetallen angereicherte Schicht im phyllitischen Wirtsgestein anstatt auf einen verborgenen Karbonatit hinweisen. Der Trend könnte auch auf durch Gletscherbewegungen entlang des Rocky Mountain Trench verlagertes Bodenmaterial zurückzuführen sein, dessen Ursprung in diesem Fall in einiger Entfernung von der Anomalie liegen könnte, oder auf eine Verwerfung ohne damit verbundene Mineralisierung. Proben, die aus feuchtem Boden gewonnen wurden, wiesen 15 bis 20 Prozent höhere Werte auf als Proben, die aus trockenem Boden stammten, weshalb das Muster zumindest teilweise auch auf die Mobilisierung von Elementen durch Wasserbewegungen im Boden zurückzuführen sein könnte. Auf dem Konzessionsgebiet wurde kein Karbonatit in Ausbissen festgestellt. Eine weiterführende Prüfung der Boden- und Flugmessungsdaten zusammen mit den Bohrergebnissen soll zur Differenzierung dieser Erklärungen beitragen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bodenproben wurden aus dem B-Horizont entnommen und bei der Einrichtung von ALS Canada Ltd. in North Vancouver (British Columbia) eingereicht, wo sie einer Siebung (Siebgröße von -180 Mikrometer) (ALS-Methode SCR-41) unterzogen und mittels Lithiumborat-Schmelzverfahren mit induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ALS-Methode ME-MS81) analysiert wurden. ALS Vancouver ist vom Standards Council of Canada gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert (SCC-Akte 15722), wobei Methode ME-MS81 in seinen Geltungsbereich fällt. ALS Vancouver steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Tripoint gab 22 Pulpen-Blindproben und 19 Feldduplikate in die Chargen beider Phasen, was ungefähr jeweils einer Probe je 50 bis 60 Proben entspricht. Die Ergebnisse aller 19 Duplikatpaare liegen in einem Schwankungsbereich von weniger als 20 %, bei 18 von weniger als 10 %. Aufgrund der inhärenten Beschaffenheit von Bodenproben waren solche Schwankungen zu erwarten. Das Leerprobenmaterial war nicht für Seltenerdmetalle zertifiziert, ergab jedoch beständige Seltenerdmetallwerte. Aufgrund des frühen Stands der Bodenprobenahmen wurden vor Ort keine zertifizierten Seltenerdmetall-Referenzmaterialien in die Chargen gegeben. Die interne Qualitätskontrolle von ALS umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, einschließlich Seltenerdmetallstandard AMIS0304, Laborleerproben und wiederholte Analysen.

Das Projekt Wicheeda North

Wicheeda North umfasst neun zusammenhängende Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 2.138 Hektar (21,1 Quadratkilometer) im nördlichen Teil der Cariboo Mining Division in British Columbia; das Unternehmen verfügt über die Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des Rocky Mountain Trench, eines strukturellen Korridors, der bekanntermaßen Karbonatitintrusionen beherbergt, die mit Seltenerdmetallmineralisierungen in Verbindung stehen, etwa 5 Kilometer nordwestlich der Seltenerdmetalllagerstätte Wicheeda, die sich im Besitz von Defense Metals Corp. befindet und an der das Unternehmen nicht beteiligt ist. Minerallagerstätten und Explorationsergebnisse auf benachbarten Konzessionsgebieten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet und es kann nicht zugesichert werden, dass auf dem Konzessionsgebiet ähnliche Ergebnisse erzielt werden können. Für das Konzessionsgebiet wurde keine Mineralressourcenschätzung durchgeführt.

Eine mehrjährige, flächenbezogene Genehmigung gemäß dem Mines Act mit fünf Jahren Laufzeit, die 2031 verfällt, gestattet Oberflächenbohrungen an bis zu 70 Standorten; das Bohrprogramm 2026 wird vollständig aus dem bestehenden Kassenbestand des Unternehmens finanziert.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, einschließlich der Abbildungen 1 und 2, wurden von Darcy Vis, B.Sc., P.Geo., President von Tripoint Geological Services Ltd., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Vis gilt im Sinne von NI 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen, da Tripoint der Auftragnehmer des Unternehmens bezüglich der Exploration bei Wicheeda North ist.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Unternehmen hat im Jahr 2026 die Projekte Northumberland und Wallace im Cumberland Basin in der kanadischen Provinz Nova Scotia sowie das Projekt Seagull North im Nordwesten der Provinz Ontario abgesteckt; überdies hält es zusätzliche Projekte mit Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen in Kanada und den USA. Primary verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Wicheeda North in British Columbia.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Dave Jackson

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com

Tel: (403) 536-5904

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: (i) des Umfangs, der Bohrmeter, der Anzahl, der Lage und der Ausrichtung der Bohrlöcher sowie des voraussichtlichen Zeitplans, der Dauer und des Abschlusses des Bohrprogramms; (ii) möglicher Änderungen der Bohrlochstandorte und -ausrichtungen im Verlauf des Programms; (iii) der Einreichung von Proben beim Labor, des Erhalts der Ergebnisse vom Labor sowie der Veröffentlichung der Bohrergebnisse; (iv) der Auswertung der Ergebnisse der Bodenprobenahmen durch das Unternehmen und der Nützlichkeit der Boden- und Flugmessungsdaten bei der Eingrenzung von Bohrzielen; (v) der beabsichtigten Prüfung der Interpretation und der in dieser Pressemitteilung beschriebenen alternativen Erklärungen; und (vi) der Bewertung des südwestlichen Gebiets als mögliches Zielgebiet sowie etwaiger Bohrungen in diesem Gebiet im Rahmen eines nachfolgenden Programms.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass der Bohrunternehmer die Arbeiten innerhalb des angegebenen Zeitraums durchführt; dass die Boden-, Gelände- und Witterungsbedingungen die geplanten Arbeiten zulassen; dass die Laboranalyseergebnisse innerhalb der üblichen Bearbeitungszeiten vorliegen; dass das Unternehmen über die finanziellen Ressourcen, die Ausrüstung, das Personal und den Zugang zu Grundstücken verfügt, die zur Durchführung des Programms erforderlich sind; dass der Zugang zum südwestlichen Gebiet hergestellt werden kann; dass das Unternehmen weiterhin die Anforderungen seiner Optionsvereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet erfüllt; und dass das Unternehmen die Bedingungen seiner Genehmigung gemäß dem Mines Act weiterhin einhält.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass sich das Bohrprogramm verzögern, verlängern oder im Umfang reduzieren könnte bzw. nicht wie geplant abschließen lässt, unter anderem aufgrund von Boden- oder Witterungsbedingungen; dass Bohrlöcher möglicherweise nicht die geplanten Tiefen erreichen; dass sich Laborergebnisse verzögern können; dass die Bodenanomalien möglicherweise eher auf eine der in dieser Pressemitteilung beschriebenen alternativen Erklärungen zurückzuführen sind anstatt auf eine Seltenerdmetallmineralisierung im Grundgestein; dass die Bodenergebnisse durch die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Einschränkungen des Qualitätskontrollprogramms beeinflusst sein könnten; dass bei den Bohrungen möglicherweise keine Mineralisierung durchteuft wird, die weitere Ausgaben rechtfertigt; dass sich die Daten aus der Flugmessung möglicherweise als nicht nützlich erweisen, um Bohrziele einzugrenzen; dass die Bewertung des südwestlichen Gebiets möglicherweise keine Bohrungen rechtfertigt oder dass der Zugang zu diesem Gebiet möglicherweise nicht hergestellt werden kann; dass das Unternehmen möglicherweise die Anforderungen zur Ausübung seiner Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet nicht erfüllt; dass die Kosten die verfügbaren Mittel übersteigen könnten und eine zusätzliche Finanzierung erforderlich sein könnte, die möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar ist; sowie das Risiko aufgrund des frühen Entwicklungsstands des Konzessionsgebiets, für das noch keine Mineralressource geschätzt wurde. Minerallagerstätten und Explorationsergebnisse auf benachbarten Konzessionsgebieten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86496

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86496&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74167W2022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.