Job-Kahlschlag bei Virgin Media O2 - Glasfaserausbau gestoppt

Reuters · Uhr
Thema: Infrastruktur
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London, ⁠03. Nov (Reuters) - Der angeschlagene britische Telekomkonzern Virgin Media O2 hat am Dienstag einen umfassenden Stellenabbau angekündigt. Das Ziel sei, die ‌Personalkosten um 30 Prozent zu senken, teilte das Gemeinschaftsunternehmen von Liberty Global und Telefonica, ⁠das ⁠etwa 15.000 Menschen beschäftigt, am Dienstag mit. Außerdem werde der Glasfaserausbau gestoppt. Virgin Media verhandele stattdessen mit dem Konkurrenten BT über die Mitnutzung von dessen Festnetz. "Angesichts ‌der aktuellen Marktbedingungen, der ‌regulatorischen Rahmenbedingungen im Glasfaserbereich und der technologischen Veränderungen ist es keine Option, stillzustehen ⁠und einfach so weiterzumachen wie bisher", erläuterte ‌Firmenchef Lutz Schüler.

Im ⁠dritten Quartal verlor Virgin Media den Angaben zufolge 23.300 Festnetz-Kunden. Der Umsatz schrumpfte um 5,7 Prozent auf umgerechnet ‌2,9 Milliarden ⁠Euro, während der operative ⁠Gewinn um 2,6 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro zurückging. Das Unternehmen sitzt auf einem rund 26 Milliarden Euro hohen Schuldenberg.

(Bericht von Paul Sandle; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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