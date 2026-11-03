Keine Kurzarbeit bei Eurowings im Winter

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KÖLN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Lufthansa -Tochter Eurowings werden im Winter voraussichtlich doch nicht in die Kurzarbeit geschickt. Eine intensive Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit habe ergeben, dass die Voraussetzungen nicht im vollen Umfang erfüllt seien, erklärte ein Sprecher der Airline in Köln. Kurzarbeit sei daher für den Winterbetrieb "nach aktuellem Stand" nicht vorgesehen.

Wegen der hohen Kerosinpreise hat Eurowings im aktuellen Programm Flüge gestrichen. Dem Kostendruck fielen als Erstes die gerade erst gestarteten Verbindungen von Köln und Stuttgart nach Dubai zum Opfer. Auf den sehr langen Strecken ist der Nachteil durch den verteuerten Treibstoff besonders groß. Ab Berlin soll das arabische Drehkreuz aber weiterhin angeflogen werden.

Weitere Streichungen sollen eher einzelne Frequenzen, nicht aber ganze Strecken treffen. Insgesamt will das Unternehmen fünf Prozent seines geplanten Programms kürzen./ceb/DP/mis

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