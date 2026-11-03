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KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen

Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot

onvista · Uhr

Am Anleihemarkt steigen die Renditen, weil Staaten und Unternehmen, die massiv in KI investieren, um Kapital konkurrieren. Nico Santura beleuchtet die Auswirkungen für dich.

Quelle: Ground Picture/Shutterstock.com
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KI-Giganten und der US-Staat konkurrieren um dasselbe Kapital. Während Alphabet, Microsoft & Co. Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, muss die US-Regierung enorme Haushaltsdefizite finanzieren. Die Folge könnte anhaltender Druck auf die Anleiherenditen sein – mit Auswirkungen auf Aktien, Gold und dein Depot.

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