Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot

KI-Giganten und der US-Staat konkurrieren um dasselbe Kapital. Während Alphabet, Microsoft & Co. Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, muss die US-Regierung enorme Haushaltsdefizite finanzieren. Die Folge könnte anhaltender Druck auf die Anleiherenditen sein – mit Auswirkungen auf Aktien, Gold und dein Depot.
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