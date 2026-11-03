Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

KI-Giganten und der US-Staat konkurrieren um dasselbe Kapital. Während Alphabet, Microsoft & Co. Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, muss die US-Regierung enorme Haushaltsdefizite finanzieren. Die Folge könnte anhaltender Druck auf die Anleiherenditen sein – mit Auswirkungen auf Aktien, Gold und dein Depot.