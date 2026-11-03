KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell

dpa-AFX · Uhr
Thema: RüstungKI
Quelle: dpa-AFX
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Künstliche Intelligenz

Miami (dpa) - Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das wäre ein Zuwachs von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zuletzt war der Umsatz im Jahresvergleich um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich wuchs der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.

Hohe Nachfrage in den USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Chef will noch mehr investieren
KI-Kosten brennen Milliardenloch in Amazon-Bilanz30. Okt. · Reuters
KI-Kosten brennen Milliardenloch in Amazon-Bilanz
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen