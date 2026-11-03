KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell

Künstliche Intelligenz

Miami (dpa) - Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das wäre ein Zuwachs von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zuletzt war der Umsatz im Jahresvergleich um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich wuchs der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.

Hohe Nachfrage in den USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.