KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie nachbörslich im Minus

MIAMI (dpa-AFX) - Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das wäre ein Zuwachs von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zuletzt war der Umsatz im Jahresvergleich um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich wuchs der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden.

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

An der Börse könnte sich nach den Zahlen die jüngste Korrektur vom Rekordhoch fortsetzen. Das Papier verlor nachbörslich fünf Prozent auf 169,50 US-Dollar. Mitte Oktober hatten die Palantir-Anteile mit knapp 213 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. In den vergangenen fünf Jahren legte der Börsenwert des Unternehmens um fast 600 Prozent auf mehr als 400 Milliarden Dollar zu./so/DP/zb