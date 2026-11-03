KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Zalando sehr schwach nach Zahlen und gutem Lauf

dpa-AFX · Uhr
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(Der Name des Analysten wurde berichtigt. Felix Dennl rpt. Dennl.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Internet-Modehändlers Zalando stehen am Dienstag nach Quartalszahlen stark unter Druck. Auf Tradegate verloren die im Dax notierten Titel im vorbörslichen Handel 6,8 Prozent auf 25,15 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Einige Analysten schrieben in ersten Reaktionen, dass Zalando mit der Bruttomarge im abgelaufenen Quartal enttäuscht habe. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung von Agentic Commerce.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler verwies zudem auf den guten Lauf der Papiere vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen, sodass Anleger nun Gewinne mitnehmen könnten. Im Oktober hatten Anleger mit Zalando-Papieren fast 18 Prozent gewonnen./ajx/stk

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