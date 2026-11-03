KORREKTUR/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus erwartet

(Im dritten Absatz wurde der Hinweis auf die Verluste in Japan gestrichen. Der Aktienmarkt dort hat am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG NACH NEUERLICHER TECH-SCHWÄCHE - Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 25.781 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung Vortagestief bei 25.741 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Nun erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche in den USA. Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Der Erholungsversuch der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag ist gescheitert. Vor den nach Handelsende anstehenden Apple -Zahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 1,39 Prozent tiefer bei 27.989,82 Punkten. Damit erlebte er den dritten Verlusttag in Folge sowie erneut den tiefsten Stand seit Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 rutschte ebenfalls ins Minus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer mit 7.541,40 Punkten. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete ein Plus von 0,41 Prozent auf 51.983,98 Punkte. Damit fand die Kaufbereitschaft der Anleger trotz des Ölpreis-Rutsches schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag überwiegend nachgegeben. Der chinesische Leitindex verlor knapp ein Prozent. Deutlichere Verluste gab es in Südkorea. Dort fiel der technologielastige Kospi wegen Verlusten der beiden Chip-Schwergewichte Samsung und SK Hynix fast vier Prozent. Etwas nach oben ging es dagegen in Hongkong.

DAX 25981,09 0,63% XDAX 25879,11 0,65% EuroSTOXX 50 6176,06 0,73% Stoxx50 5401,33 0,17% DJIA 51983,98 0,41% S&P 500 7541,40 -0,51% NASDAQ 100 27989,82 -1,39%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,55 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1193 0,00% USD/Yen 157,86 -0,03% Euro/Yen 176,69 -0,04%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 76.524 -0,2%

ROHÖL:

Brent 105,84 +1,07 USD WTI 97,43 +0,97 USD

/zb