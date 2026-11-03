Kreise: Berliner Linke entscheidet noch nicht über Vanessa Emde

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke in Berlin hat ein weiteres Mal über mögliche Konsequenzen für die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde beraten, aber keine Entscheidung getroffen. Über den Umgang mit ihr wurde nach dpa-Informationen im Fraktionsvorstand gesprochen, allerdings nicht bei der anschließenden Sitzung der gesamten Fraktion, an der auch Emde teilnahm.

Der Abgeordneten aus Neukölln könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen. Auf die Frage, ob Emde weiter Fraktionsmitglied bleibe, hatte der Linke-Fraktionsvorsitzende Tobias Schulze am Montag im Deutschlandfunk gesagt: "Das werden wir sehen." Auch andere Konsequenzen sind denkbar.

Emde war am 20. September mit einem Direktmandat ihres Wahlkreises Neukölln neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen./ah/DP/zb

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