Lufthansa erwartet zweistelligen Anstieg bei Flugpreisen 2027

Frankfurt, ⁠03. Nov (Reuters) - Die Lufthansa geht wie der Billigfliefer Ryanair wegen des anhaltend hohen Kerosinpreises von einem zweistelligen Anstieg ‌der Ticketpreise im kommenden Jahr aus. "Die Ticketpreise werden im nächsten Jahr zweistellig ⁠steigen, ⁠das sehen wir auch so", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag. Schon im vierten Quartal dieses Jahres gebe es einen zweistelligen Anstieg. "Wir ‌brauchen sie auch, um ‌die Kerosinkostensteigerung umzusetzen." Finanzvorstand Till Streichert ergänzte, die Nachfrage sei derzeit aber ⁠trotz der Erhöhungen robust. Die Netzwerkairlines ‌hätten deshalb im ⁠dritten Quartal 85 Prozent des Kostenanstiegs beim Treibstoff über die Preise auf die Kunden abwälzen können, ‌die Lufthansa-Tochter ⁠Eurowings sogar vollständig.

Ryanair-Chef Michael ⁠O'Leary hatte zuletzt erklärt, die Airline müsste ihre Preise eigentlich um 20 Prozent erhöhen, um den Kostenanstieg aufzufangen. Dieses Ausmaß lasse sich am Markt wahrscheinlich aber nicht durchsetzen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)