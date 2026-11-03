Lufthansa-Gewinn legt im Sommer trotz hoher Kerosinkosten zu

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - ⁠Die stark steigenden Treibstoffkosten bremsen das Wachstum bei der Lufthansa. Allein im dritten Quartal waren die Kerosinkosten mehr als eine halbe Milliarde Euro höher als im Vorjahreszeitraum, wie die Lufthansa am Dienstag mitteilte. Im Gesamtjahr erwartet die Fluggesellschaft jetzt einen Anstieg um zwei Milliarden Euro auf 9,3 Milliarden Euro und kappt deshalb die Jahresprognose erneut. Das operative Ergebnis werde jetzt in der Spanne von ‌1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, erklärte Finanzchef Till Streichert. Das wäre maximal so viel wie im Vorjahr. Im Juli hatte der MDax-Konzern die Jahresprognose gesenkt auf 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro gegenüber der ursprünglichen Erwartung eines deutlichen Gewinnwachstums.

Von ⁠Juli bis September ⁠schnitt die Lufthansa trotz der stark gestiegenen Treibstoffkosten etwas besser ab als erwartet. Das bereinigte Betriebsergebnis legte im saisonal stärksten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Schnitt mit 1,37 Milliarden Euro gerechnet. Die Marge verringerte sich hingegen leicht auf 11,5 Prozent. Die Nachfrage sei in allen Segmenten robust gewesen, was höhere Ticketpreise ermöglichte, erklärte der Konzern. Die Airlines der Lufthansa, zu der auch Swiss, Austrian und Brussels Airlines oder ITA Airways ‌gehören, verkauften viele Premiumtickets und Langstreckenflüge.

Neben starken operativen Erlösen halfen auch Einsparungen, den ‌Kostenanstieg mehr als auszugleichen. Alle Fluggesellschaften bis auf die Kernmarke Lufthansa Airlines steigerten ihre Ergebnisse. Bei der Tochter Lufthansa Airlines, zu der neben der Premiummarke auch der Ferienflieger Discover und die neue Regionalfluggesellschaft City Airlines gehören, brach der Gewinn um ein Drittel auf 300 ⁠Millionen Euro ein. Das lag unter anderem an Entschädigungen für Kunden nach den Streiks im Frühjahr. Die Kernmarke durchläuft schon länger ‌ein Sanierungsprogramm, das Vorstandschef Carsten Spohr beschleunigen will, "um sie auch ⁠bei der Wertschaffung wieder zum Aushängeschild und Maßstab der Lufthansa Group zu machen."

LUFTFRACHT WÄCHST STARK

Der Luftfahrtkonzern profitiert davon, nicht allein vom Passagierfluggeschäft abhängig zu sein, wo die Zahl der Kunden im Sommer um zwei Prozent auf 41 Millionen sank. Die Frachttochter Lufthansa Cargo verdreifachte den Betriebsgewinn, da Nachfrage und Frachtraten wegen des mit dem ‌Irankrieg beeinträchtigten Schiffsverkehrs wachsen. Auch Lufthansa Technik verdiente deutlich besser mit ⁠der Flugzeugwartung, vor allem dank des wachsenden Geschäfts mit ⁠externen Kunden.

Der Konzernumsatz fiel mit 12,2 Milliarden Euro (plus neun Prozent) im dritten Quartal etwas höher aus als von den Experten vorausgesagt. Auch in den ersten neun Monaten übertrifft der Erlös mit 32,1 Milliarden Euro den Vorjahreswert um acht Prozent, während das Betriebsergebnis mit 1,33 Milliarden Euro neun Prozent geringer ist. Analysten erwarten für 2026 einen Rückgang des Betriebsgewinns um 15 Prozent auf im Schnitt 1,7 Milliarden Euro - das untere Ende der Prognosespanne des Unternehmens. Der Nettogewinn sackte von Januar bis Ende September um 35 Prozent auf 715 Millionen Euro ab.

Die verfügbaren Barmittel betrugen zuletzt aber fast zwölf Milliarden Euro - ein Polster, mit dem die Lufthansa ihre Position als größte Netzwerk-Airline Europas mit dem Zukauf der portugiesischen ⁠TAP noch ausbauen will. Die portugiesische Regierung entschied sich kürzlich, der Lufthansa einen Minderheitenanteil von knapp 45 Prozent an der Staatsairline für rund eine Milliarde Euro zu verkaufen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)