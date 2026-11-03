Lufthansa sieht keine Trendwende bei steigenden Flugpreisen

- von Ilona Wissenbach

Frankfurt, ⁠03. Nov (Reuters) - Die Lufthansa geht so wie andere Airlines in Europa von weiter steigenden Ticketpreisen aufgrund hoher Kerosinkosten im kommenden Jahr aus. "Die Ticketpreise werden im nächsten Jahr zweistellig steigen, das sehen wir auch so", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag. Schon im vierten Quartal dieses Jahres gebe es einen zweistelligen Anstieg. "Wir brauchen sie auch, um die Kerosinkostensteigerung umzusetzen." Finanzvorstand Till Streichert ergänzte, die Nachfrage sei derzeit aber trotz der Erhöhungen robust. "Es ist keine Schwäche zu erkennen."

Europas größter Billigflieger Ryanair sagte zuletzt Preiserhöhungen von ‌mehr als zehn Prozent voraus. "Wenn es keine rasche Lösung des Nahost-Konflikts gibt, erwarten wir, dass die Preise für Kerosin bis weit in das Jahr 2027 hinein hoch bleiben werden", hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary jüngst erklärt. Spohr betonte, auch die Lieferverzögerungen neuer Flugzeuge ermöglichten den Airlines höhere Preise, da die ⁠Angebotskapazität gedämpft werde.

GEWINN ALLENFALLS ⁠STABIL

Die Netzwerkairlines der Lufthansa wie die Kernmarke mit dem Kranich oder Swiss und Austrian Airlines konnten im dritten Quartal nach Aussage von Streichert 85 Prozent des Kostenanstiegs beim Treibstoff über die Ticketpreise auf die Kunden abwälzen, der Ferienflieger Eurowings sogar 100 Prozent. Dennoch steigt der operative Gewinn der Lufthansa-Gruppe mit ihrem Dutzend Fluggesellschaften im Gesamtjahr 2026 nicht. Das operative Ergebnis wird jetzt in der Spanne von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erwartet nach 2,0 Milliarden Euro 2025. Schon im Juli hatte der MDax-Konzern die Prognose gesenkt auf 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro nach ursprünglich höherer Wachstumserwartung.

Nach Analystenschätzung wird der Umsatz der Gruppe schwächer zulegen als ‌die Treibstoffkosten: Die Kerosinrechnung steigt nach Kalkulation der Lufthansa um rund zwei Milliarden Euro oder ‌27 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Die vom Unternehmen befragten Analysten erwarten einen Erlösanstieg von nur acht Prozent auf 42,6 Milliarden Euro und sehen den Betriebsgewinn am unteren Ende der Prognosespanne von 1,7 Milliarden Euro.

Von Juli bis September schnitt die Lufthansa trotz der stark gestiegenen Treibstoffkosten etwas besser ab als erwartet. Das bereinigte Betriebsergebnis legte im saisonal stärksten ⁠Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Die Nachfrage sei in allen Segmenten robust gewesen. Vor allem auf der Langstrecke nach ‌Nordamerika und Asien lief das Geschäft gut. Auch zahlten sich die Investitionen in neue ⁠Flugzeuge und Sitze aus - Premiumklassen seien gefragt.

Neben starken operativen Erlösen halfen auch Einsparungen, den Kostenanstieg mehr als auszugleichen. Der Ferienflieger Eurowings prüfte wegen der steigenden Kosten sogar Kurzarbeit, erfüllt nach eigenen Angaben aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht. Alle zur Lufthansa-Gruppe gehörende Fluggesellschaften bis auf die Kernmarke mit dem Kranich steigerten ihre Ergebnisse. Bei Lufthansa Airlines, zu der auch die kostengünstigeren Airlines Discover und City Airlines gehören, brach der ‌Gewinn um ein Drittel auf 300 Millionen Euro ein. Das lag unter anderem an Entschädigungen ⁠für Kunden nach den Streiks im Frühjahr - sie summieren sich ⁠jetzt auf 220 Millionen Euro.

Die Kernmarke durchläuft schon länger ein Sparprogramm, das Spohr beschleunigen will, "um sie auch bei der Wertschaffung wieder zum Aushängeschild" der Lufthansa Group zu machen. Solange die Kosten nicht deutlich sänken, werde die Flotte der Lufthansa Classic auf Kurz- und Mittelstrecken schrumpfen, erklärte Spohr. Einsparungen sollen auch über das Zusammenlegen von Aufgaben in Technik und Verwaltung am Boden erzielt werden.

LUFTFRACHT WÄCHST STARK

Der Luftfahrtkonzern profitiert davon, nicht allein vom Passagierfluggeschäft abhängig zu sein, wo die Zahl der Kunden im Sommer um zwei Prozent auf 41 Millionen sank. Die Frachttochter Lufthansa Cargo verdreifachte den Betriebsgewinn, da Nachfrage und Frachtraten wegen des mit dem Iran-Krieg beeinträchtigten Schiffsverkehrs wachsen. Auch Lufthansa Technik verdiente deutlich besser mit der Flugzeugwartung.

Der Nettogewinn sackte von Januar bis Ende September um 35 Prozent auf 715 Millionen Euro ab. Die verfügbaren Barmittel betrugen zuletzt aber fast zwölf Milliarden Euro - ein Polster, mit dem die Lufthansa ihre Position als ⁠größte Netzwerk-Airline Europas mit dem Zukauf der portugiesischen TAP noch ausbauen will. Die portugiesische Regierung entschied sich kürzlich, der Lufthansa einen Minderheitenanteil von knapp 45 Prozent an der Staatsairline für rund eine Milliarde Euro zu verkaufen. Am Nachmittag sollte in Lissabon der Vertrag feierlich unterschrieben werden.

(Redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ‌Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)