Aktientausch und Übernahmerisiken im Fokus

Marvells Lumentum-Übernahme vergrößert Kursverluste

onvista · Uhr

Die Marvell-Aktie verliert innerhalb von vier Handelstagen über 30 Prozent. Die geplante Übernahme von Lumentum gegen eigene Aktien belastet den Kurs durch Verwässerung und regulatorische Risiken. Langfristig bietet der Zusammenschluss strategische Vorteile.

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Was bewegt die Aktie?

Marvell will Lumentum übernehmen und den Kauf vollständig mit eigenen Aktien bezahlen. Für jede Lumentum-Aktie sollen deren Eigentümer 4,5 Marvell-Aktien erhalten. Die geplante Transaktion trägt zum starken Kursverlust bei: Innerhalb von vier Handelstagen fällt Marvell von rund 250 auf 170 Dollar und verliert damit über 30 Prozent.

Für die bisherigen Marvell-Aktionäre bedeutet die Bezahlung mit Aktien eine deutliche Verwässerung ihrer Beteiligung. Gleichzeitig erhalten Lumentum-Aktionäre mit dem Tausch eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen. Ihre bisherige Investition konzentriert sich auf Photonik und Optoelektronik; mit dem Zusammenschluss verändert sich damit auch der unternehmerische Schwerpunkt ihrer Anlage.

Auch die Lumentum-Aktie fällt kräftig und verliert zeitweise über 20 Prozent auf weniger als 700 Dollar. Der bei Bekanntgabe genannte Transaktionswert beträgt 1.132 Dollar je Aktie. Da Marvell den Kauf durch einen Aktientausch bezahlt, hängt der Wert der angebotenen Gegenleistung vom Marvell-Kurs ab. Der starke Rückgang der Käuferaktie belastet damit zugleich den Wert des Angebots für Lumentum-Aktionäre.

Zusätzlich bestehen regulatorische Risiken für die Übernahme, darunter eine mögliche Blockade durch China. Falls die Transaktion an der Zustimmung der zuständigen Behörden scheitert, müsste Marvell mehr als drei Milliarden Dollar an Lumentum zahlen. Dieses Szenario würde für Marvell einen erheblichen finanziellen Verlust bedeuten und gehört zu den wesentlichen Risiken des Vorhabens.

Nach dem Kursrückgang liegt Marvells Börsenwert bei rund 134 Milliarden Euro, das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt etwa 30. Damit ist die Aktie deutlich attraktiver bewertet als wenige Tage zuvor. Die leichte vorbörsliche Kurssteigerung fällt im Vergleich zum vorangegangenen Verlust allerdings gering aus. Die günstigere Bewertung steht weiterhin den Belastungen durch Verwässerung und Übernahmerisiken gegenüber.

Martins Einschätzung

Strategisch ist die Übernahme für Marvell langfristig sinnvoll. Der Zusammenschluss würde das Angebot erweitern und das Unternehmen näher an Broadcom heranbringen. Kurzfristig belasten jedoch die deutliche Verwässerung und das Risiko einer Zahlung von mehr als drei Milliarden Dollar bei einem regulatorisch bedingten Scheitern.

Der niedrigere Aktienkurs verbessert die Bewertung. Für eine positive Einordnung der Transaktion bleibt entscheidend, ob Marvell die erforderlichen Genehmigungen erhält. Aus Sicht der Lumentum-Aktionäre überzeugt der Tausch einer auf Photonik und Optoelektronik konzentrierten Beteiligung gegen Marvell-Aktien weniger.

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