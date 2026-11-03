MediaSaturn-Holding Ceconomy wird chinesisch - EU gibt grünes Licht

Brüssel/München, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der Verkauf der Elektronikhandels-Holding Ceconomy nach China ist unter Dach und Fach. Die EU-Kommission genehmigte die 2,2 Milliarden Euro schwere Übernahme der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn durch die Online-Handelsplattform JD.com, wie sie am Dienstag mitteilte. Die ‌Brüsseler Wettbewerbshüter hatten vor allem untersucht, ob JD.com die Übernahme mithilfe von Subventionen der Volksrepublik finanziert, und JD.com entsprechende Auflagen gemacht. Nachdem damit ⁠nun alle ⁠erforderlichen Genehmigungen vorliegen, soll die Übernahme in den nächsten Tagen vollzogen werden. Voraussichtlich am 12. November sollen die Ceconomy-Aktionäre, die das Angebot von JD.com angenommen haben, ihr Geld bekommen.

"Unsere Partnerschaft mit JD.com wird Realität, und ein neues Kapitel beginnt", sagte Ceconomy-Chef Remko Rjinders. "Gemeinsam werden wir unsere erfolgreiche Strategie ‌für eine Omnichannel-Einzelhandelsplattform beschleunigen." Mit der Übernahme bekommt ‌JD.com Zugriff auf mehr als 1000 Filialen sowie auf große Online-Shops und kann sein Europageschäft im Wettbewerb mit Alibaba und Amazon ausbauen. Ceconomy beschäftigt 48.000 Menschen, ⁠etwa 17.000 davon in Deutschland. JD.com will das Unternehmen nach früheren Angaben ‌von der Börse nehmen.

Eine vorläufige Prüfung ⁠der EU-Kommission im Mai hatte ergeben, dass JD.com durch Vorzugsfinanzierungen, Steueranreize und Zuschüsse aus China unfaire Vorteile erhalten haben könnte und sich damit ein höheres Angebot leisten konnte. Um die Bedenken auszuräumen, hatte ‌der Online-Händler unter anderem angeboten, ⁠Ceconomy zu marktüblichen Konditionen zu beliefern ⁠und zu finanzieren. Auch kleinere Konkurrenten sollen Zugang zur europäischen Logistik- und Technologie-Infrastruktur von JD.com zu fairen und diskriminierungsfreien Konditionen erhalten. Die EU-Kommission erklärte, damit werde eine Quersubventionierung des Europa-Geschäfts von JD.com verhindert.

"Wir wollen Ceconomy dabei unterstützen, das Wachstum nachhaltig zu beschleunigen, die Wettbewerbsposition in Europa weiter zu stärken und in einem sich wandelnden Einzelhandelsmarkt weiterhin innovativ zu bleiben", sagte die Chefin von JD.com, Sandy Xu.

Bericht von Sudip Kar-Gupta, ⁠Inti Landauro, Foo Yun Chee und Alexander Hübner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).