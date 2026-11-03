Merz: Gesetzentwurf des Bundes gegen Enteignungen ist fertig

Berlin, 03. Nov (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine schnelle Reaktion der Bundesregierung auf die Vergesellschaftungspläne einer möglichen rot-grün-roten Landesregierung in Berlin angekündigt. Die schwarz-rote Bundesregierung wolle die Diskussion über das gesetzliche Enteignungsverbot in den nächsten Tagen klären und ins Kabinett einbringen, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. "Das ‌Gesetz ist fertig", fügte er hinzu. Der Kanzler warnte, dass die Koalitionsgespräche von Linkspartei, SPD und Grünen in Berlin schon jetzt ganz Deutschland als Investitionsstandort schadeten.

Es habe in der Bundesregierung zwischen ⁠Justiz- und ⁠Innenministerium zunächst Diskussionen über die Frage gegeben, wer die Federführung für das Enteignungsverbot übernehme, sagte Merz. Es müsse nun noch die Frage geklärt werden, ob im Fall einer tatsächlich vorgenommenen Enteignung 80 Prozent oder 100 Prozent des Verkehrswertes ersetzt werden müssten. Er halte die Debatte für schwer nachvollziehbar. "Dass wir für 100 Prozent Verkehrswert sind, brauche ich, glaube ich, nicht zu erläutern", sagte er. "Aber ‌ich denke, diese Diskussion werden wir in den nächsten ‌Tagen abschließen, und dann kann der Gesetzentwurf ins Kabinett." Die Koalition hatte sich bereits am 1. Juli darauf geeinigt, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.

Merz kritisierte in seiner Rede bei der IHK die Vergesellschaftungspläne einer möglichen ⁠rot-grün-roten Koalition in Berlin scharf. In den Sondierungen hatten sich Linkspartei, SPD und Grüne verständigt, die ‌Wohnungsbestände von größeren Immobilienkonzernen zu übernehmen und dafür ⁠bis zu 16 Milliarden Euro bereitzustellen. "Das macht uns große Sorgen, nicht nur wegen Berlin, sondern es macht uns auch große Sorgen wegen der Ausstrahlungswirkung für ganz Deutschland", sagte der Kanzler. "Wenn in Deutschland, wenn in der Hauptstadt unseres Landes offen über Enteignungen geredet ‌wird, dann hat das Auswirkungen bis hin auf die ⁠Kapitalmärkte nach London, Paris und New York." ⁠Dies sei keine "Privatangelegenheit" von Berlin, mahnte der Kanzler. "Es wird insgesamt dem Wirtschaftsstandort massiv schaden." Merz forderte die Landesverbände von SPD und Grünen in Berlin auf, diesen Plänen der Linkspartei nicht zuzustimmen. Allein die Debatte beschädige den Investitionsstandort Deutschland, "unabhängig von jedem Beschluss, der dann irgendwann mal möglicherweise gefasst wird".

Merz, der auf seiner Asien-Reise in der vergangenen Woche auch Gespräche mit Investoren geführt hatte, sagte, dass Eigentum verlässlich geschützt werden müsse, um Vertrauen zu erhalten. Durch eine Vergesellschaftung von Wohnbaukonzernen entstehe "nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz, entsteht nicht eine einzige neue Wohnung". Es ⁠sei zudem unklar, woher das Geld für Entschädigungen kommen solle.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)