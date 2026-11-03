Merz kündigt Selenskyj-Besuch in Berlin an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Vor neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Rede bei der IHK Berlin an./mfi/DP/mis
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