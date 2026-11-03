Merz ruft Europäer zur weiteren Hilfe für die Ukraine auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine aufgerufen. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. "Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen." Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.

Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. "Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen." Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. "Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen."

Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen./sk/DP/mis