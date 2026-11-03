Merz: Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin
Reuters · Uhr
Berlin, 03. Nov (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Dienstag zu einem Besuch nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an. Weitere Einzelheiten waren zunächst öffentlich nicht bekannt. Die Visite steht unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Deutschland ist mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg, der im Februar 2022 voll entbrannte.
(Bericht von Andreas Rinke, Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)
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