Merz: Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠03. Nov (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt ‌am Dienstag zu einem Besuch nach ⁠Berlin. ⁠Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an. Weitere Einzelheiten waren ‌zunächst öffentlich nicht ‌bekannt. Die Visite steht unter ⁠höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Deutschland ‌ist mittlerweile ⁠der größte Unterstützer der Ukraine in deren Abwehrkampf ‌gegen ⁠den russischen ⁠Angriffskrieg, der im Februar 2022 voll entbrannte.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander RatzRedigiert von Ralf ⁠BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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