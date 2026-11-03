Merz: Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠03. Nov (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt noch am Dienstag zu einem Besuch nach Berlin. Das ‌kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an. Dabei verwies Merz auf einen Besuch Selenskyjs ⁠im ⁠vergangenen Jahr in Washington, wo er im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump als undankbarer Bittsteller vorgeführt worden war. "Der Besuch von ‌Selenskyj im Weißen Haus ‌im Februar des letzten Jahres und die Szenen, die sich dort abgespielt ⁠haben", sagte der Kanzler bei einer ‌Veranstaltung der Industrie- ⁠und Handelskammer Berlin. "Er wird gleich über Mittag wieder bei mir sein, dann wird das etwas anders ‌verlaufen."

Einzelheiten des ⁠Besuchs waren zunächst öffentlich ⁠nicht bekannt. Die Visite steht unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Deutschland ist mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg, der im Februar 2022 voll entbrannte.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke, Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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