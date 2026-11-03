Was bewegt die Aktie?

Zalando steigert das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro und übertrifft damit die Erwartungen leicht. Diese Kennzahl beschreibt den Warenwert, der über die Plattformen gehandelt wird. Alle drei Plattformen verzeichnen einen Anstieg, darunter Zalando selbst und About You. Das Wachstum des Warenvolumens verteilt sich damit auf sämtliche Plattformen des Unternehmens.

Der Umsatz steigt um fünf Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit Firmenkunden, das sogenannte Business-to-Business-Geschäft (B2B). Hier legt der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 354 Millionen Euro zu. Damit wächst dieser Bereich deutlich schneller als das gesamte Unternehmen und bildet aktuell den wesentlichen Wachstumstreiber bei Zalando.

Das Geschäft mit Endkunden, das sogenannte Business-to-Consumer-Geschäft (B2C), erzielt einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro. Der Zuwachs fällt mit 2,8 Prozent wesentlich geringer aus als im Firmenkundengeschäft. Beim absoluten Umsatz bleibt das Endkundengeschäft jedoch der deutlich größere Bereich. Für die Einordnung der Zahlen zählen deshalb beide Aspekte: die hohe Wachstumsrate bei Firmenkunden und das größere Umsatzvolumen bei Endkunden.

An der Börse folgt auf die Zahlen ein Kursverlust von vier Prozent. Zuvor war die Aktie bereits von unter 22 Euro auf fast 28 Euro gestiegen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt inzwischen 15,7 und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Bei einem vergleichbaren Aktienkurs vor etwa zwei bis zweieinhalb Jahren lag das KGV noch bei rund 35. Gemessen an dieser Kennzahl fällt die Bewertung heute somit mehr als 50 Prozent günstiger aus.

Charttechnik

Etwas oberhalb von 28 Euro liegt ein starker Widerstand. Der jüngste Ausbruchsversuch nach oben ist gescheitert, anschließend hat der Kurs die letzte steigende Trendlinie deutlich unterschritten. Diese Entwicklung erhöht das Risiko weiterer Kursverluste bis zur Unterstützung bei 24 Euro, der wichtigsten unteren Marke innerhalb der Handelsspanne.

Martins Einschätzung

Die Bewertung bietet langfristigen Investoren eine vernünftige Ausgangslage. Kurzfristig spricht die angeschlagene Charttechnik für Geduld bei einem Einstieg. Sollte die Aktie bis auf 24 Euro zurückgehen, würde sie auf diesem Niveau auch unter Bewertungsaspekten interessant.