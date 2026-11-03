Berlin, ⁠03. Nov (Reuters) - Die Bundesnetzagentur hat erstmals Förderzuschläge für den Bau neuer Kraftwerke vergeben. Wie ‌die Behörde am Dienstag mitteilte, kamen RWE, der ostdeutsche Energie- ⁠und ⁠Braunkohlekonzern LEAG, die Gaskraftwerk Leipheim und die Stadtwerke Karlsruhe zum Zuge. Insgesamt seien elf Gebote über rund 5160 ‌Megawatt berücksichtigt worden. ‌Die jährliche Vergütung liege im Durchschnitt bei gut 155.000 Euro ⁠je Megawatt und damit deutlich ‌unter dem zulässigen ⁠Höchstpreis von 244.000 Euro. Die neuen Kraftwerke sollen ab 2031 die Stromversorgung sichern, ‌wenn ⁠Wind und Sonne nicht ⁠genügend Energie liefern. Die Betreiber erhalten dafür über 15 Jahre Fördergelder.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)