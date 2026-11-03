Norma Group mit neuen Finanzchef - Eckdaten und Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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MAINTAL (dpa-AFX) - Beim Zulieferer Norma Group gibt es einen Wechsel im Finanzressort. Der Aufsichtsrat habe Tobias Bichler als neuen Finanzchef in den Vorstand berufen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in Maintal mit. Der derzeit stellvertretende Finanzchef beim Autozulieferer Brose Gruppe verfüge über langjährige internationale Erfahrung in Controlling, Finanzsteuerung und der Begleitung von Restrukturierungs- und Transformationsprogrammen, hieß es. Bichler soll spätestens ab 1. April 2027 das Finanzressort leiten. Bis dahin soll Finanzchef Okan Celiker die Funktion weiterhin wahrnehmen.

Norma Group hatte bereits Eckdaten beim Strategie-Update im Oktober für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz legte im Jahresvergleich, wie bereits bekannt, um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten verbesserte sich von 3,8 Millionen auf 7,8 Millionen Euro. Die bereinigte Ebit-Marge erhöhte sich von 1,9 auf 3,7 Prozent. Unter dem Strich reduzierte sich der Verlust von 59,6 Millionen auf 12 Millionen Euro. Die Jahresziele bekräftigte der Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger./mne/stk

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