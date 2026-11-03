Ökonom: Geplanter Spritpreisdeckel hätte 2026 bislang nicht gegriffen

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 03. Nov (Reuters) - Der von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplante Spritpreisdeckel hätte trotz der kräftigen Preissteigerungen in diesem Jahr bislang kein einziges Mal gegriffen. Das geht aus einer Auswertung der Kraftstoffpreisdaten der EU-Kommission hervor, wie der Energieökonom Manuel Frondel vom RWI-Leibniz-Institut ‌für Wirtschaftsforschung am Dienstag bestätigte.

"Anhand der EU-Daten lässt sich tatsächlich bestätigen, dass die Eingriffsschwelle in diesem Jahr noch nicht überschritten wurde", sagte Frondel der Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Sie werde ⁠wohl nur in Extremsituationen erreicht.

Frondel begrüßte allerdings die strengen Voraussetzungen. "Aus ökonomischer Sicht ist es sehr zu begrüßen, dass der Entwurf einen Preisdeckel nur für solche Situationen vorsieht und dessen Anwendung eng befristet", sagte er. "Im Idealfall muss das Instrument gar nicht eingesetzt werden und kann somit auch keinen Schaden anrichten." Preisdeckel könnten immer ‌auch die Versorgungssicherheit gefährden. Deshalb sei es richtig, ‌dass die Bundesländer von einem bundesweiten Höchstpreis abweichen und diesen bei drohenden Engpässen aussetzen könnten. "Spürbar entlasten dürfte der Deckel die Autofahrer allerdings kaum, zumal er nur greift, wenn die ⁠Preise hierzulande deutlich stärker steigen als im EU-Schnitt", sagte Frondel.

Nach dem Reuters vorliegenden ‌Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums soll die Bundesregierung nur ⁠dann Höchstpreise für Benzin oder Diesel festlegen dürfen, wenn die Kraftstoffpreise in Deutschland drei Wochen hintereinander jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Eine Auswertung der wöchentlichen EU-Daten ‌für Februar bis Oktober ergab, dass diese ⁠Voraussetzung weder bei Benzin noch bei ⁠Diesel erfüllt gewesen wäre. Selbst während der starken Preissprünge im März wurde die Schwelle nicht erreicht.

Bei der SPD stößt Reiches Entwurf auf große Vorbehalte. Mit einem Kabinettsbeschluss bereits am Mittwoch wurde daher in der Koalition nicht gerechnet.

Die Koalition aus Union und SPD hatte Mitte September angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges vereinbart, einen befristeten Spritpreisdeckel einzuführen. Seit Oktober gilt bereits eine bis Ende Dezember befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel, die ⁠rechnerisch eine Entlastung von rund 17 Cent je Liter einschließlich Mehrwertsteuer bringt.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)