Oracle: Die KI-Finanzierung verschärft den Kursverlust

Was bewegt die Aktie?

Oracle nimmt für den Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI) insgesamt 20 Milliarden Dollar auf. Jeweils zehn Milliarden Dollar entfallen auf neue Aktien und Unternehmensanleihen. Die Finanzierung belastet die Aktie deutlich: Im US-Handel verlor sie am Vortag 8,7 Prozent, im vorbörslichen Handel folgen weitere vier Prozent. Damit verschärft die Kapitalaufnahme den bereits bestehenden Abwärtstrend.

Die neuen Aktien wurden zu 116 Dollar ausgegeben, während der Börsenkurs bei Bekanntgabe der Finanzierung noch bei rund 130 Dollar lag. Der Ausgabepreis bedeutet damit einen deutlichen Abschlag gegenüber diesem Kursniveau. Anschließend fiel die Aktie rasch auf etwa 116 Dollar und zeitweise knapp darunter. Für bestehende Aktionäre kommt zur Kursbelastung die Verwässerung durch die Ausgabe der zusätzlichen Aktien hinzu.

Auch die Finanzierung über Anleihen verursacht erhebliche Kosten. Die neuen Unternehmensanleihen haben Fälligkeiten zwischen 2029 und 2046 und tragen jährliche Zinskupons zwischen sieben und 8,65 Prozent. Bei einem Anleihevolumen von zehn Milliarden Dollar ergeben sich daraus geschätzte jährliche Kuponzahlungen von rund 780 Millionen Dollar. Diese Zahlungen erhöhen die Anforderungen an die Erträge aus den geplanten KI-Investitionen.

Bereits vor der neuen Finanzierung hatte Oracle Kreditverbindlichkeiten von 125 Milliarden Dollar. Mit dem Anleiheanteil kommen weitere zehn Milliarden Dollar an Schulden hinzu, während die andere Hälfte der Kapitalaufnahme über Eigenkapital erfolgt. Die Belastungen treffen damit sowohl das Unternehmen als auch seine Aktionäre: Oracle muss zusätzliche Zinsen bedienen, die bisherigen Aktionäre müssen eine Verwässerung hinnehmen. Entscheidend bleibt, dass der KI-Ausbau ausreichende Erträge erwirtschaftet, um die hohen Finanzierungsverpflichtungen zu bedienen.

Charttechnik

Die Oracle-Aktie nähert sich ihrem 52-Wochen-Tief. Der Rückgang von rund 130 Dollar auf etwa 116 Dollar beziehungsweise knapp darunter setzt den bestehenden Abwärtstrend fort. Eine weitere Fortsetzung dieses Trends bleibt möglich.

Martins Einschätzung

Oracle ist derzeit kritisch zu beurteilen. Die hohe bestehende Verschuldung, zusätzliche Zinszahlungen und die Verwässerung belasten die Aktie gleichzeitig. Der KI-Ausbau muss ausreichende Erträge liefern, damit Oracle die gestiegenen Finanzierungsverpflichtungen bedienen kann.