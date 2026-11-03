Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

03.11.2026 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.11.2026
     Kursziel:                  35,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3 überzeugt in allen Belangen

AMAG hat jüngst die Zahlen zu Q3/26 vorgelegt und steuert u.E. auf das
zweitstärkste Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte zu.

[Tabelle]

Hoher Aluminiumpreis und starke Absatzmenge beflügeln Topline: Getragen von
einer attraktiven Aluminumpreisentwicklung (Ø3M-LME Q3/26: 3.222 USD/t; +23%
yoy) steigerte AMAG den Konzernumsatz in Q3 um 34,7% yoy auf 472,7 Mio. EUR.
Der Gesamtabsatz erhöhte sich um 21,0% yoy auf 121.500 Tonnen, wobei die
Verschiebung von rund 9 Tsd. Tonnen Primäraluminium aus dem zweiten Quartal
zum Mengenanstieg beitrug. Andererseits kam es im Segment Metall auch zu
einer logistikbedingten Verschiebung von rund 2 Tsd. Tonnen ins vierte
Quartal 2026. Im größten Segment Walzen (Umsatz Q3: +29,9% yoy auf 322,3
Mio. EUR) wurden höhere Absatzmengen insbesondere in den Bereichen
Automobil, Wärmetauscher und Luftfahrt verzeichnet und im September sogar
eine Rekordproduktion seit Bestehen des Konzerns erzielt. Auch in den
Segmenten Metall (+57,9% yoy auf 107,9 Mio. EUR) und Gießen (+25,8% yoy auf
40,8 Mio. EUR) legten die Umsatzerlöse kräftig zu.

Historisch starkes EBITDA: Das Konzern-EBITDA erhöhte sich um 139,5% yoy auf
80,3 Mio. EUR und stellte damit das zweitbeste Quartalsergebnis der
Unternehmenshistorie dar. Neben den Preis- und Prämieneffekten leisteten
hierzu auch die aufgrund der hohen Portfolio-Vielfalt möglichen
Optimierungen im Produktmix einen wesentlichen Beitrag zur
Ergebnissteigerung. Der Free Cashflow fiel in Q3 mit 8,8 Mio. EUR wieder
positiv aus, rangiert nach 9M mit -67,3 Mio. EUR aber erwartungsgemäß noch
klar im negativen Bereich. Dank des signifikant höheren EBITDAs verbesserte
sich der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) indes spürbar auf 2,0x (30.06.:
2,7x).

Angehobene Guidance in Reichweite: Nach 9M liegt AMAG mit einem EBITDA
i.H.v. 181,4 Mio. EUR bereits in Schlagdistanz zur jüngst angehobenen
Guidance von 200 bis 220 Mio. EUR. Im Segment Walzen werden auch in Q4 eine
starke operative Performance mit hoher Produktivität und profitablen
Mengensteigerungen erwartet. Auch im Segment Metall deutet sich eine stabile
Produktion an der Alouette und ein anhaltend attraktives Preisniveau für
Aluminium und Tonerde an, wenngleich sich der Aluminiumpreis zu Beginn von
Q4 leicht unterhalb des Q3-Niveaus bewegte (Spotpreis 30.10: 3.114 USD/t).
Wir setzen unsere Prognose herauf und positionieren uns nun am oberen Ende
des Guidance-Korridors und oberhalb des Konsens' (210 Mio. EUR). Zu beachten
ist jedoch, dass Q4 saisonal-bedingt generell das schwächste Quartal für die
Segmente Gießen und Walzen darstellt (Feiertage, Weihnachtspause,
Instandhaltungsaktivitäten).

Fazit: AMAG hat ein in allen Belangen überzeugendes Quartal abgeliefert. Vor
allem die Absatzdynamik bei Walzprodukten und die hohen Volumina im
Automotive-Geschäft und bei Wärmetauschern unterstreichen, dass AMAG
Marktanteile gewinnt und von Megatrends wie Datencentern profitiert. Wir
sehen trotz des jüngsten Kurssprungs noch Luft nach oben und bestätigen das
Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 35,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e50ad8b2ab6f7b2aaeae28454686fa8a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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