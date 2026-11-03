Original-Research: EPH Group AG (von NuWays AG): KAUFEN

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: EPH Group AG - von NuWays AG

03.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von NuWays AG zu EPH Group AG

     Unternehmen:               EPH Group AG
     ISIN:                      AT0000A34DM3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 83
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Philipp Sennewald

Genehmigung für Tegernsee, Burgenland als attraktive Optionalität


Letzte Woche gab EPH bekannt, dass die Baugenehmigung für das
Tegernsee-Projekt erteilt wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da dies
die zentrale aufschiebende Bedingung des Term Sheets vom Februar war; daher
wird die Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags in Kürze erwartet,
woraufhin die Umsetzung unverzüglich erfolgen wird. Das Projekt wird
teilweise durch die neue besicherte Anleihe finanziert, deren
Sicherheitenpaket die Anteile an der Tegernsee-Projektgesellschaft umfasst.
Das Projekt entwickelt sich von einer Grundsatzvereinbarung hin zu einem
genehmigten Standort, was ein klares de-risking darstellt.

Das 5-Sterne-Resort-Projekt mit 300 Betten im Burgenland bietet eine
attraktive Option. Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft EPH BGL GmbH
hat EPH Kaufverträge mit fünf Grundstückseigentümern über ein ca. 26.363 m²
großes Grundstück in einer bekannten Weinregion unterzeichnet. Das geplante
Wein-, Gourmet-, Golf- und Spa-Resort soll von einem internationalen
Betreiber geführt werden. Der Gesamtkaufpreis beträgt lediglich 263.630 EUR
(ca. 10 EUR/m²) und wird erst fällig, sobald die Umwidmung des Grundstücks
erfolgt ist und eine endgültige Baugenehmigung erteilt wurde. Da es sich
jedoch um eine Neuentwicklung handelt, erwarten wir keinen Beitrag vor dem
Geschäftsjahr 29/30e. Wichtig ist, dass EPH vom Vertrag zurücktreten kann,
falls bis zum 31. Dezember 2030 keine Genehmigung vorliegt. Die Struktur ist
ein Musterbeispiel für "Capital-Light" mit minimalem Vorabkapitalaufwand,
während der Wertzuwachs durch Umwidmung und Genehmigungen EPH zugutekommt -
die Kehrseite ist jedoch der lange Zeitrahmen.

Ein Blick auf den Rest der Pipeline. Mit zehn Projekten in Österreich und
Deutschland hat EPH innerhalb von drei Jahren eine breite Projektpipeline
aufgebaut, angeführt vom zu 49 % im Besitz befindlichen Resort Oberndorf in
den Kitzbüheler Alpen, wo Land und Gemeinde signalisiert haben, dass der
Antrag auf Umwidmung nun gestellt werden kann, und eine internationale
Hotelmarke Interesse am Betrieb bekundet hat. Drei
"Land-for-Equity"-Projekte (Großglockner, Ossiacher See und Nationalpark
Kalkalpen) haben Kaufverträge unterzeichnet und verfügen bereits über eine
Baugenehmigung; die Forderungen der Verkäufer in Höhe von ca. 3 Mio. EUR
sollen gegen neue EPH-Aktien zu 92,50 EUR eingetauscht werden, wobei der
Abschluss noch von der Übernahme oder Rückzahlung der Bankschulden für die
Grundstücke abhängt. Zu den weiteren Projekten gehören ein Resort mit 300
Betten in Hochrindl, ein Resort mit 499 Betten in Vorarlberg, für das
bereits eine Baugenehmigung vorliegt und das nicht mit Bargeld, sondern mit
Parkplätzen bezahlt wird, sowie ein Golfresort (Pure Place) mit 200 Betten
auf gepachtetem Grund. Die Einstiegspreise sind niedrig, doch einige
Projekte hängen noch von Umwidmungen, Genehmigungen und Betreiberverträgen
ab, sodass die Wertrealisierung eher von der Umsetzung und dem Timing als
von der Nachfrage abhängt.

Finanzierung. Die Zeichnungsfrist für die neue besicherte Anleihe 2026/2033
(bis zu 50 Mio. EUR, 10 % Kupon, monatliche Zinszahlungen) läuft bis zum 25.
November. Die Zeichnungsfrist für die Barkapitalerhöhung (bis zu 142.858
neue Aktien) läuft bis zum 30. November. Beide Maßnahmen dienen der
Finanzierung der weiteren Entwicklung der bestehenden Projekte.

Aktienkurs spiegelt die operative Entwicklung nicht wider. Der Aktienkurs
ist in den letzten sechs Monaten bei extrem geringem Handelsvolumen um 89 %
gefallen. Gleiches gilt für die beiden Unternehmensanleihen, die zu 61 %
bzw. 38 % gehandelt werden. Solche Kursbewegungen bei einer illiquiden Aktie
werden eher durch technische Faktoren und eine Handvoll kleiner Orders als
durch Fundamentaldaten getrieben, sodass die Schwäche unserer Ansicht nach
nicht gerechtfertigt ist. Sie spiegelt nicht die operative Leistung wider,
die - wie oben erwähnt - in den letzten Monaten durch einige positive
Datenpunkte unterstrichen wurde.

Insgesamt zeigt Tegernsee greifbare Fortschritte, während Burgenland eine
sehr günstige Grundstücksoption mit erheblichem Aufwärtspotenzial nach einer
Umwidmung bietet. Die breit gefächerte Pipeline sorgt für
Planungssicherheit, wobei die Umsetzung und die Genehmigungen die
entscheidenden Variablen sind. Wir bekräftigen unsere KAUF-Empfehlung mit
einem Kursziel von 83 EUR (bisher: 102 EUR) auf Basis des DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3b31f52b95fc9b04b62016a868071b94

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
++++++++++
Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
++++++++++

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=35addfc1-d758-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2427112 03.11.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EPH Group

Das könnte dich auch interessieren

Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagtgestern, 05:18 Uhr · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen