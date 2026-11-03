Original-Research: EPH Group AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: EPH Group AG - von NuWays AG 03.11.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu EPH Group AG Unternehmen: EPH Group AG ISIN: AT0000A34DM3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 83 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Philipp Sennewald Genehmigung für Tegernsee, Burgenland als attraktive Optionalität Letzte Woche gab EPH bekannt, dass die Baugenehmigung für das Tegernsee-Projekt erteilt wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da dies die zentrale aufschiebende Bedingung des Term Sheets vom Februar war; daher wird die Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags in Kürze erwartet, woraufhin die Umsetzung unverzüglich erfolgen wird. Das Projekt wird teilweise durch die neue besicherte Anleihe finanziert, deren Sicherheitenpaket die Anteile an der Tegernsee-Projektgesellschaft umfasst. Das Projekt entwickelt sich von einer Grundsatzvereinbarung hin zu einem genehmigten Standort, was ein klares de-risking darstellt. Das 5-Sterne-Resort-Projekt mit 300 Betten im Burgenland bietet eine attraktive Option. Über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft EPH BGL GmbH hat EPH Kaufverträge mit fünf Grundstückseigentümern über ein ca. 26.363 m² großes Grundstück in einer bekannten Weinregion unterzeichnet. Das geplante Wein-, Gourmet-, Golf- und Spa-Resort soll von einem internationalen Betreiber geführt werden. Der Gesamtkaufpreis beträgt lediglich 263.630 EUR (ca. 10 EUR/m²) und wird erst fällig, sobald die Umwidmung des Grundstücks erfolgt ist und eine endgültige Baugenehmigung erteilt wurde. Da es sich jedoch um eine Neuentwicklung handelt, erwarten wir keinen Beitrag vor dem Geschäftsjahr 29/30e. Wichtig ist, dass EPH vom Vertrag zurücktreten kann, falls bis zum 31. Dezember 2030 keine Genehmigung vorliegt. Die Struktur ist ein Musterbeispiel für "Capital-Light" mit minimalem Vorabkapitalaufwand, während der Wertzuwachs durch Umwidmung und Genehmigungen EPH zugutekommt - die Kehrseite ist jedoch der lange Zeitrahmen. Ein Blick auf den Rest der Pipeline. Mit zehn Projekten in Österreich und Deutschland hat EPH innerhalb von drei Jahren eine breite Projektpipeline aufgebaut, angeführt vom zu 49 % im Besitz befindlichen Resort Oberndorf in den Kitzbüheler Alpen, wo Land und Gemeinde signalisiert haben, dass der Antrag auf Umwidmung nun gestellt werden kann, und eine internationale Hotelmarke Interesse am Betrieb bekundet hat. Drei "Land-for-Equity"-Projekte (Großglockner, Ossiacher See und Nationalpark Kalkalpen) haben Kaufverträge unterzeichnet und verfügen bereits über eine Baugenehmigung; die Forderungen der Verkäufer in Höhe von ca. 3 Mio. EUR sollen gegen neue EPH-Aktien zu 92,50 EUR eingetauscht werden, wobei der Abschluss noch von der Übernahme oder Rückzahlung der Bankschulden für die Grundstücke abhängt. Zu den weiteren Projekten gehören ein Resort mit 300 Betten in Hochrindl, ein Resort mit 499 Betten in Vorarlberg, für das bereits eine Baugenehmigung vorliegt und das nicht mit Bargeld, sondern mit Parkplätzen bezahlt wird, sowie ein Golfresort (Pure Place) mit 200 Betten auf gepachtetem Grund. Die Einstiegspreise sind niedrig, doch einige Projekte hängen noch von Umwidmungen, Genehmigungen und Betreiberverträgen ab, sodass die Wertrealisierung eher von der Umsetzung und dem Timing als von der Nachfrage abhängt. Finanzierung. Die Zeichnungsfrist für die neue besicherte Anleihe 2026/2033 (bis zu 50 Mio. EUR, 10 % Kupon, monatliche Zinszahlungen) läuft bis zum 25. November. Die Zeichnungsfrist für die Barkapitalerhöhung (bis zu 142.858 neue Aktien) läuft bis zum 30. November. Beide Maßnahmen dienen der Finanzierung der weiteren Entwicklung der bestehenden Projekte. Aktienkurs spiegelt die operative Entwicklung nicht wider. Der Aktienkurs ist in den letzten sechs Monaten bei extrem geringem Handelsvolumen um 89 % gefallen. Gleiches gilt für die beiden Unternehmensanleihen, die zu 61 % bzw. 38 % gehandelt werden. Solche Kursbewegungen bei einer illiquiden Aktie werden eher durch technische Faktoren und eine Handvoll kleiner Orders als durch Fundamentaldaten getrieben, sodass die Schwäche unserer Ansicht nach nicht gerechtfertigt ist. Sie spiegelt nicht die operative Leistung wider, die - wie oben erwähnt - in den letzten Monaten durch einige positive Datenpunkte unterstrichen wurde. Insgesamt zeigt Tegernsee greifbare Fortschritte, während Burgenland eine sehr günstige Grundstücksoption mit erheblichem Aufwärtspotenzial nach einer Umwidmung bietet. Die breit gefächerte Pipeline sorgt für Planungssicherheit, wobei die Umsetzung und die Genehmigungen die entscheidenden Variablen sind. Wir bekräftigen unsere KAUF-Empfehlung mit einem Kursziel von 83 EUR (bisher: 102 EUR) auf Basis des DCF. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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