Original-Research: FINEXITY AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: FINEXITY AG - von NuWays AG

03.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG

     Unternehmen:               FINEXITY AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 16
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Christian Sandherr

CMD: Vier Marken, ein Ledger - die Roadmap wird messbar

Anlässlich seines ersten CMDs stellte FINEXITY eine neue
Organisationsstruktur vor und präsentierte erstmals Finanzziele für die
einzelnen Geschäftsbereiche. Zusammen mit den Q3 Zahlen bietet die
Veranstaltung einen klaren Rahmen, um den Ausbau hin zum für 2028
angestrebten regulierten DLT-Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) zu
verfolgen.

Die Wertschöpfungskette ist nun auf vier Marken aufgeteilt. Die Gruppe
agiert nun unter vier Marken. Jede deckt einen Schritt der Kette vom
Emittenten bis zum Anleger ab und verfügt über eine eigene Prognose für
2026e sowie ein mittelfristiges Ziel (3-5 Jahre):

  * nolivius - die Emissionsplattform. nolivius strukturiert und emittiert
    tokenisierte Anleihen, Aktien und Fonds; jedes Mandat zielt darauf ab,
    letztendlich an der Nundara notiert zu werden. Für 2026e erwartet das
    Management einen Umsatz von 2,1-2,3 Mio. EUR (ca. 80 % aus Beratung und
    Strukturierung) und ein EBITDA von -0,3 Mio. EUR bis -0,1 Mio. EUR, wobei
    bereits im zweiten Halbjahr ein positives EBITDA erwartet wird. Das
    mittelfristige Ziel sind >10 Mio. EUR Umsatz bei einer EBITDA-Marge von
    35-40 %. Etwa die Hälfte davon soll aus wiederkehrenden Emittenten- und
    Vermögensverwaltungsgebühren sowie aus der Nundara-Software stammen.
    Transformationsmandate für Banken und Vermögensverwalter dienen
    gleichzeitig als Vertriebskanal für die Infrastruktur.

  * Nundara - der Kern der Infrastruktur. Nundara deckt die Bereiche
    Tokenisierung, Registerführung, Handel und Abwicklung ab. Derzeit
    betreibt das Unternehmen ein DLT-OTC-Board mit über 300 tokenisierten
    Anleihen. Ab 2028 soll ein reguliertes DLT-TSS im EWR sowie ein zweiter
    Handelsplatz in den VAE betrieben werden. Für 2026e wird ein Umsatz von
    0,3-0,5 Mio. EUR prognostiziert, bei einem EBITDA von -2,2 Mio. EUR bis -2,0
    Mio. EUR. Das mittelfristige Ziel sind >25 Mio. EUR Umsatz bei einer Marge
    von 50-55 %, ohne White-Label-Einnahmen. Die Listungsgebühren sollen von
    ca. 0,1 Mio. EUR auf >20 Mio. EUR steigen, was ca. 80 % des mittelfristigen
    Umsatzes entspricht. Bei einer Bruttomarge von ca. 85 % und einer
    stabilen Kostenbasis von ca. 1,1-1,3 Mio. EUR pro Halbjahr dürfte der
    operative Hebel erheblich sein, sobald das Volumen steigt.

  * Effecta - die Umsatzbasis, Marge durch die Plattform. Effecta ist das
    Haftungsdach für mehr als 45 gebundene Vermittler mit einem
    Primärmarktvolumen von ca. 100 Mio. EUR p.a.; der Erwerb von 90,1 % steht
    noch unter Prüfung durch die BaFin. Für 2026e wird ein Umsatz von
    6,5-7,0 Mio. EUR bei einem EBITDA von 0,1-0,2 Mio. EUR erwartet, da die
    meisten Provisionen an die Vermittler weitergegeben werden (Bruttomarge
    ca. 10 %). Das mittelfristige Ziel liegt bei >25 Mio. EUR bei einer Marge
    von 8-10 %. Der Hebel liegt bei der Marge: Sobald Effecta die
    Vertriebsinfrastruktur auf Basis der Nundara-Technologie betreibt, soll
    die Bruttomarge auf ca. 20 % steigen .

  * VolksInvest - kapitalarmer Vertrieb. Die im Mai 2026 gestartete App für
    Privatanleger vermittelt derzeit tokenisierte Anleihen. Sie soll zum
    Online-Broker und zur einheitlichen Anlegermarke der Gruppe werden und
    alle Anleger, einschließlich FINEXITY Invest und Crowdli, unter einem
    Dach vereinen. Anleger werden über die EGRO-Zeitungsgruppe (ca. 70
    Wochenzeitungen, bis zu 10 Mio. Leser) gewonnen, die über eine
    Umsatzbeteiligung vergütet wird. Infolgedessen soll die Marketingquote
    von 30-65 % des Umsatzes auf unter 3 % sinken. Für 2026e erwartet das
    Management einen Umsatz von 0,1-0,2 Mio. EUR und ein EBITDA von -1,1 Mio.
    EUR bis -1,0 Mio. EUR; das mittelfristige Ziel liegt bei >10 Mio. EUR bei
    einer Marge von 15-20 %. - Fortsetzung -



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d33c6eaee9c4a67be62125491397208b

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
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Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4898b4ee-d759-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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