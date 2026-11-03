Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

03.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4.4
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

newkee erhält Drogerie-Listung; Paedi Protect dem Plan voraus

Am Freitag veröffentlichte NanoRepro seinen Einzelabschluss für H1 26,
informierte über newkee's Geschäftsentwicklung und legte einen neuen
Zeitplan für die ausstehenden Konzernabschlüsse vor. Die wichtigsten
Erkenntnisse sind besser als erwartete Paedi-Protect-Umsätze, weitere
Kosteneinsparungen auf Holdingebene und die erste Drogerie-Listung von
newkee als Fortschritt der Plattformstrategie. Im Detail:

Konzernabschlüsse sollen bis Ende 2026 veröffentlicht werden. Die
Veröffentlichung der Konzernabschlüsse für das GJ25 und das H1 26 wurde
aufgrund zusätzlicher Konsolidierungsarbeiten auf Ende 2026 verschoben. Mit
dem neuen CFO (seit Oktober 2026) treibt NanoRepro die Harmonisierung der
Rechnungslegungsprozesse und den Ausbau der konzernweiten Berichtsstrukturen
voran. Dies soll Effizienz, Transparenz und Vergleichbarkeit verbessern. Vor
allem erwarten wir, dass die Konzernabschlüsse ab 2027 früher im Jahr
veröffentlicht werden.

Paedi-Protect-Umsätze in H1 26 über Erwartungen. NanoRepro bestätigte
vorläufige H1 26-Umsätze von EUR 13 Mio. Während die Umsätze mit
Holding-Produkten (hauptsächlich Schnelltests) um 11,5 % YoY auf EUR 2,2 Mio.
(eNuW: EUR 2,5 Mio.) sanken, lagen die implizierten Paedi-Protect-Umsätze mit
EUR 10,9 Mio. (eNuW: EUR 10,6 Mio.) über unseren Erwartungen. Dies führen wir
auf eine stärkere Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten infolge des
ungewöhnlich warmen Juni zurück. Die rückläufigen Holding-Umsätze dürften
auf die reduzierten Marketingaktivitäten für ALPHABIOL und eine
vorübergehend geringere Nachfrage nach NanoRepros Schnelltests
zurückzuführen sein, die weitgehend auf die Marke Mivolis des
Handelspartners umgestellt wurden.

Ergebnisverbesserung bei der NanoRepro-Holding. In H1 26 reduzierte die
Holding ihren EBITDA-Verlust auf EUR -0,8 Mio. (eNuW EUR -0,6 Mio.), nach EUR -1
Mio. in H1 25. Die schwächeren Umsätze wurden durch Fortschritte bei
Kosteneinsparungen ausgeglichen. So sank z. B. die Materialkostenquote um
6,4 pp YoY auf 33,9 %, was auf eine effizientere Beschaffung zurückzuführen
ist. Die Marketingausgaben gingen um 53,5 % YoY zurück, da der
Handelspartner die Marketing- und Vertriebskosten für die unter der Marke
Mivolis verkauften Schnelltests trägt und NanoRepro die Marketingausgaben
für ALPHABIOL reduzierte.

Die Plattformstrategie eröffnet newkee den Zugang zum Drogeriehandel. Ab
Januar 2027 werden zwei newkee-Kernprodukte im Online-Shop einer führenden
deutschen Drogeriekette gelistet. Ab März werden newkee- und
PAEDIPROTECT-Produkte zudem prominent auf Verkaufsdisplays in den Filialen
platziert. Die gemeinsame Präsentation verdeutlicht die Plattformlogik in
der Praxis: Marken innerhalb der Gruppe erschließen sich gegenseitig
Vertriebskanäle.

Die Anlaufphase dürfte nur geringfügige Beiträge leisten (eNuW: EUR 0,1-0,2
Mio. zusätzlicher Umsatz im GJ27e). Der eigentliche Mehrwert liegt in einer
dauerhaften Regalplatzierung, die folgen könnte. Nach unserer konservativen
Einschätzung dürfte dies zusätzliche Jahresumsätze von EUR 1-2 Mio.
generieren. Strategisch stellt die Listung eine zusätzliche Säule in
NanoRepro's Transformation zu einer Multi-Brand-Plattform für Consumer
Health dar.

Prognose bestätigt, Plattform auf Kurs. NanoRepro bestätigte seine
Umsatzziele von ca. EUR 18 Mio. für GJ26e, ca. EUR 28 Mio. für GJ28e und ca. EUR
40 Mio. für GJ30e, einschließlich weiterer Akquisitionen. Da die Plattform
Gestalt annimmt und erste Vertriebssynergien zum Tragen kommen, dürften die
Ziele unserer Ansicht nach erreichbar sein. Wir bestätigen KAUFEN mit einem
unveränderten Kursziel von EUR 4,40, auf Basis des DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a3129ddc71ce00aaadd887fe9d884d71

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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