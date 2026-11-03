Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

03.11.2026 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG

     Unternehmen:               Smartbroker Holding AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.11.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Guidance-Anpassung: Neukundenziel gesenkt, Ergebnis angehoben

Smartbroker hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Durch
anhaltende Anlegerzurückhaltung im Markt erwartet das Management dieses Jahr
ein Wachstum von 55 Tausend Neukunden. Zwar führt das reduzierte
Neukundenziel zu einer leichten Anpassung der Umsatzspanne nach unten, im
Gegenzug hebt das Unternehmen jedoch seine Ergebniserwartung für das
operative EBITDA an.

Weniger Neukunden als erwartet: Smartbroker hat das Ziel für die
Bruttoneukundengewinnung beim SMARTBROKER+ für das Gesamtjahr 2026 von zuvor
ca. 100.000 auf rund 55.000 Kunden angepasst (H1 2026: rund 31.000). Das
Management reagiert damit auf eine seit April 2026 beobachtete, ausgeprägte
Anlegerzurückhaltung im deutschen Brokerage-Markt. Demnach belastet das
geopolitische Umfeld die Bereitschaft neuer Depoteröffnungen. Während die
bestehende Kundschaft weiterhin auf sehr hohem Niveau handelt (4,7 Mio.
Trades in H1 2026, +60 % yoy), verschieben potenzielle Neukunden ihre
Depoteröffnung bewusst auf den Förderstart. Diese Zurückhaltung löste sich
auch im September nach der Vorstellung der Produktkonditionen für das
staatlich geförderte Altersvorsorgedepot (AVD) nicht auf. Unseres Erachtens
jedoch sollte Anfang des kommenden Jahres, wenn die staatliche Förderung am
1. Januar tatsächlich startet, ein spürbarer Zuwachs erkennbar sein. Der
Vorstand rechnet für das aktuelle zweite Halbjahr daher mit einer weitgehend
linearen Neukundenentwicklung und lediglich leichtem saisonalen Anstieg im
Q4. Infolge des geringeren Neukundenbeitrags sowie einer etwas schwächeren
Umsatzentwicklung im Mediengeschäft wurde die Konzernumsatzprognose für 2026
leicht auf 65,0 bis 70,0 Mio. Euro korrigiert (bislang: 67,0 bis 72,0 Mio.
Euro).

Ergebnis-Guidance angehoben: Trotz der reduzierten Umsatzerwartung hat die
Gesellschaft die Spanne für das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten
auf -1,0 bis +2,0 Mio. Euro angehoben (bisher: -1,5 bis +1,5 Mio. Euro).
Diese operative Ergebnisverbesserung resultiert aus den niedrigeren Customer
Acquisition Costs in Folge des geringeren Neukundenwachstums. Das Management
verzichtet somit, wie bereits mehrmals geäußert, Wachstum zu überhöhten
Akquisitionskosten einzukaufen.

Modellanpassungen: In Reaktion auf die angepasste Unternehmensprognose haben
wir unsere Schätzungen für 2026 punktuell überarbeitet. Auf der Erlösseite
reflektieren wir das reduzierte Neukundenziel und senken unsere
Umsatzerwartung leicht ab, womit wir uns in der oberen Hälfte der neuen
Spanne positionieren. Operativ führt die Einsparung bei den Akquisekosten
(CAC) zu einer leichten Anhebung unserer Ergebnisschätzung auf ein
operatives EBITDA von 1,4 Mio. Euro (Guidance: -1,0 bis +2,0 Mio. Euro).

Fazit: Die Reduzierung des Neukundenziels zeichnete sich bereits seit
einiger Zeit ab. Die im vierten Quartal erwartete Belebung des
Neukundenwachstums wird nun auf Anfang 2027 verlagert. Das dann startende
Altersvorsorgedepot (AVD) mit seinen wettbewerbsfähigen Konditionen (vgl.
Comment vom 11.09.2026) soll dabei als Katalysator wirken. Gestützt durch
den konsequenten Plattformausbau der letzten Monate (u. a. Einführung des
SMARTBROKER+ Trader) und die im August gesicherte Betriebsmittelkreditlinie
über bis zu 20 Mio. EUR zur Wachstumsfinanzierung ist die Basis für diesen
spürbaren Zuwachs ab Januar gelegt. Da die geringfügigen Modellanpassungen
das Kursziel unberührt lassen, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit
einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=593fce00664849cbb3b60ba931f26887

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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