Palantir: Das Rekordwachstum rechtfertigt die hohe Bewertung

Was bewegt die Aktie?

Palantir verliert vorbörslich 6,5 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag bereits um mehr als drei Prozent gefallen war. Dem Kursrückgang steht ein Rekord beim Umsatzwachstum gegenüber: Im abgeschlossenen Quartal stiegen die Erlöse um 96 Prozent auf erstmals mehr als zwei Milliarden Dollar. Damit hat Palantir seinen Quartalsumsatz nahezu verdoppelt.

Der Gewinn je Aktie legte zugleich um 110 Prozent auf 0,44 Dollar zu. Die Erwartungen hatten bei 0,41 Dollar gelegen, Palantir übertraf sie damit deutlich. Auch das Interesse institutioneller Investoren nahm im vergangenen Quartal zu: Inzwischen halten 3.814 Fonds die Aktie in ihren Portfolios. Das spricht für eine weiterhin starke institutionelle Beteiligung.

Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit privaten Unternehmen in den USA. Es ist inzwischen der größte Geschäftsbereich und hat das US-Regierungsgeschäft beim Umsatz überholt. Das Wachstum dieses Firmenkundensegments ging zuletzt von 149 auf 148 Prozent zurück. Die Veränderung beträgt damit einen Prozentpunkt bei einem weiterhin außergewöhnlich hohen Wachstumstempo.

Palantirs Plattform unterstützt Unternehmen dabei, künstliche Intelligenz in ihrer eigenen Unternehmensumgebung einzusetzen. Kunden können dort mit eigenen Daten und Prozessen arbeiten. Zugleich geben bestehende Kunden zunehmend mehr Geld bei Palantir aus: Die umsatzbezogene Kundenbindungskennzahl Net Dollar Retention Rate erreicht 165 Prozent. Diese Entwicklung unterstützt die positive Einschätzung des Geschäfts und seiner hohen Bewertung.

Über die vergangenen zwölf Monate erzielte Palantir 7,3 Milliarden Dollar Umsatz. Die Umsatzerwartungen liegen für das laufende Jahr bei 8,2 Milliarden Dollar und für das nächste Jahr bei 12,4 Milliarden Dollar. Für 2028 erwartet der Markt 17,9 Milliarden Dollar. Sollte allein das Firmenkundengeschäft bis dahin rund 15 Milliarden Dollar erreichen, könnte der Gesamtumsatz deutlich über dieser Erwartung liegen.

Charttechnik

Der Kurs liegt vorbörslich bei etwa 168 Dollar. Knapp über 160 Dollar verläuft ein wichtiger Unterstützungsbereich aus früheren Zwischenhochs. Zuvor war die Aktie bis auf etwa 212 Dollar gestiegen.

Ein Rückgang in den Bereich um 160 Dollar könnte eine Gelegenheit für erste vorsichtige Positionen bieten. Das ausgeprägte Abwärtsmomentum erschwert allerdings die Bestimmung eines Wendepunkts. Eine erkennbare Bodenbildung würde einen Einstieg zusätzlich unterstützen; eine Kapitalreserve ermöglicht weitere Käufe.

Martins Einschätzung

Das außergewöhnliche Wachstum und die steigenden Ausgaben der Bestandskunden rechtfertigen die hohe Bewertung. Der Rückgang des Wachstums im US-Firmenkundengeschäft um einen Prozentpunkt verändert diese Einschätzung kaum. Neue Positionen werden besonders dann interessant, wenn sich im Unterstützungsbereich eine Bodenbildung abzeichnet.