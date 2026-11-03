Papier benennt Lücken bei Tschechiens Armee - Keine schnelle Besserung

Prag, 03. ⁠Nov (Reuters) - Die tschechische Armee verfehlt die Fähigkeitsziele der Nato, leidet unter Personal- und Materialmangel und erwartet trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage in den kommenden Jahren nur langsam Besserung. Dies geht aus der neuen Entwicklungsstrategie der Armee hervor, die ‌am Dienstag veröffentlicht und von der Regierung bereits genehmigt wurde. "Die Tschechische Republik erfüllt 70 Prozent der Nato-Fähigkeitsziele nicht, während sie bei den ressourcenintensivsten Zielen ⁠fünf bis ⁠zehn Jahre im Rückstand ist", heißt es in dem Papier. Dieses Defizit schränke die Fähigkeit der Armee ein, Aufgaben der kollektiven Verteidigung zu erfüllen. Ein Angriff Russlands auf Nato- und EU-Länder werde immer wahrscheinlicher, hieß es zudem.

Die tschechische Regierung hat in den vergangenen Jahren weniger als das ‌Nato-Mindestziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die ‌Verteidigung ausgegeben. Der aktuelle Plan sieht keine Erhöhung über die Zwei-Prozent-Marke vor 2027-2029 vor. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu Nato-Ländern wie den baltischen Staaten, Polen oder ⁠Deutschland, die ihre Verteidigungsausgaben als Reaktion auf den russischen Krieg in der ‌Ukraine deutlich erhöht haben. Die Nato ⁠hatte im vergangenen Jahr vereinbart, die jährlichen Ausgaben der Mitglieder für die Kernverteidigung bis 2035 auf 3,5 Prozent des BIP zu erhöhen, plus weitere 1,5 Prozent für die Infrastruktur. Der tschechische Plan sieht ‌einen Anstieg auf 3,5 Prozent jedoch ⁠erst im Zeitraum 2030-2035 vor.

Präsident Petr ⁠Pavel, ein ehemaliger General und Nato-Vertreter, hatte die Pläne schon am Montag als unzureichend kritisiert. Ministerpräsident Andrej Babis hatte erklärt, für ihn sei entscheidend, schneller Truppen zu rekrutieren und sich auf die Luft- und Drohnenabwehr zu konzentrieren. Bis 2030 sollen Gelder dem Papier zufolge fast ausschließlich in bereits genehmigte Projekte fließen, wie den Kauf von 24 F-35-Kampfjets, Leopard-Panzern und Luftabwehrsystemen. Dies verlangsame jedoch unter anderem den Aufbau einer Brigade mittlerer ⁠Kräfte sowie von unbemannten Systemen.

(Bericht von Jan Lopatka. Geschrieben von Isabelle Noack. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)