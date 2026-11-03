Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Lage der Automobilindustrie

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Lage der Automobilindustrie:

"Ein Blick in die Volkswagen-Bilanzen offenbart die Dringlichkeit einer ambitionierten US-Strategie: Die Volkswagen-Gruppe, also Marken wie VW, Audi, Porsche oder Skoda, hat zwischen Juli und September insgesamt einen Horror-Sommer durchlebt, stand doch unter dem Strich für ein Quartal ein Verlust von 5,8 Milliarden Euro. In dem Konzern brennt es an vielen Ecken: Es musste ein happiger Betrag auf den Firmenwert von Porsche abgeschrieben werden, die Umgestaltung des VW-Riesen geht kräftig ins Geld, Audi leidet unter den US-Zöllen und in China verlieren die Deutschen Marktanteile. Die Zahlen sind beängstigend: In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat der Konzern fast 255.000 Autos weniger verkauft als im Vorjahreszeitraum."/yyzz/DP/men

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