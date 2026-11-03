Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Gen-Z-Protesten in Frankfurt

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Gen-Z-Protesten in Frankfurt:

"Es ist ebenso erwartbar wie enttäuschend, dass die CDU die vereinzelten Ausschreitungen bei den Gen-Z-Protesten am Wochenende nun für den rassistischen Kulturkampf instrumentalisiert. Doch selbst wer sich - zu Recht - nicht auf eine unsägliche "Stadtbild 2.0"-Debatte einlassen möchte, darf nicht aus den Augen verlieren, was für eine Diskursverschiebung dabei stattfindet. Die Tatsache: Einige Hundert Menschen haben in verschiedenen Städten Scheiben eingeschlagen und einzelne Geschäfte geplündert. Die Erzählung, die Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) daraus macht: Täter aus einem überwiegend "migrantischen Milieu" seien verantwortlich. Unterstützung bekommt er von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Das "migrantische Milieu"? In einer ernsthaften Debatte könnte man fragen, was damit gemeint ist. In einer Stadt wie Frankfurt, in der mehr als die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger einen Migrationshintergrund hat, ist jeder Grundschulpausenhof ein "migrantisches Milieu"."/yyzz/DP/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vonovia, LEG Immobilien und Co.
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagtgestern, 05:18 Uhr · dpa-AFX
Was das Grundgesetz zur Vergesellschaftung sagt
Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge
Digitalminister will mehr Tempo bei KIgestern, 08:57 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen