Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hoffnung deutscher Autokonzerne/US-Markt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Hoffnung deutscher Autokonzerne/US-Markt:

"Deutschlands kriselnde Automobilindustrie sucht ihre Rettung in den USA. Auf dem zweitgrößten Automarkt der Welt sollen die Margen wieder hereingeholt werden, die auf dem größten verloren gegangen sind. Dabei muss die Riege der Automanager aufpassen, nicht den Fehler zu wiederholen, der ihnen in China unterlaufen ist. Sie dürfen Autos für andere Märkte nicht in Deutschland entwickeln. (...) Wollen BMW, Mercedes und Volkswagen im Hoffnungsmarkt USA reüssieren, müssen sie sich den Geschmäckern der heimischen Kunden anpassen. Ein großes SUV-Modell, wie es die Bayern planen und die Stuttgarter Konzernkreisen zufolge ebenfalls überlegen, ist ein guter Anfang. Das hilft auch beim Versuch, die Krise hinter sich zu lassen."/yyzz/DP/men